В ЗСУ створюються нові підрозділи для танків західного зразка – Наєв

Головним серед запитів є Leopard 2

Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв вважає, що наступним етапом війни будуть танки – не старі Т-72, а більш німецькі Leopard 2 і британські Challenger. Про це він сказав в коментарі CNN.

"Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися вперед. Ми створюємо нові військові підрозділи. І від їхньої боєготовності залежатимуть наші наступні дії. Тому західна допомога є надзвичайно важливою", - сказав Наєв.

Головним серед запитів є Leopard 2, який відносно простий в обслуговуванні та експлуатації і є на озброєнні багатьох країн НАТО.

Нагадаємо, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн не було схвалено рішення про постачання Україні танків.