"Вагнер" продовжив перебування в Бахмуті до 5 червня – ISW

Глава ПВК Євген Прігожин заявив, що виведення бойовиків групи триватиме і після встановленого ним початкового терміну 1 червня через труднощі передання обладнання у справному стані.

Темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються дуже низькими, а це, ймовірно, дає ЗСУ в цьому районі можливість розпочати новий етап операцій навколо міста.

Про це пише Інститут вивчення війни.

"28 травня повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі Бахмута спостерігали, як сили "Вагнера" залишають місто Бахмут, а регулярні російські військові беруть на себе відповідальність за попередні позиції "Вагнера" в місті.Українські військові заявили, що не можуть підтвердити, що регулярні російські сили замінюють групу "Вагнера" в усьому Бахмуті", зазначають аналітики ISW.

В неділю російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська Харківської області, на рубежі Сватове-Кремінна Луганської області, а також обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка-Донецьк. Також окупанти продовжували обстрілювати райони на півдні України, пишуть в інтитуті.

російська окупаційна влада продовжує насильно депортувати українських дітей до росії під виглядом літніх таборів, зазначають в ISW.