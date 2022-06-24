Вакцинація населення від коронавірусу запобігла 20 млн смертей у 2021 році На основі математичного моделювання дослідники зробили висновок, що вакцини скорочують потенційну кількість смертей у всьому світі вдвічі

За результатами нового дослідження, вакцинація від коронавірусу населення світу запобігла смерті 20 млн людей.

Фото: Ukrinform

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі The Lancet. Згідно оцінці експертів, без щеплення від наслідків зараження коронавірусу, у світілі померло б 31,4 млн людей. "Надалі необхідно швидше поширювати інтелектуальну власність на вакцини, з більш відкритою передачею технологій та знань, пов'язаних із виробництвом та розподілом вакцин", - пише журнал.

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