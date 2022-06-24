ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗа результатами нового дослідження, вакцинація від коронавірусу населення світу запобігла смерті 20 млн людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вакцинація населення від коронавірусу запобігла 20 млн смертей у 2021 році
На основі математичного моделювання дослідники зробили висновок, що вакцини скорочують потенційну кількість смертей у всьому світі вдвічі
Фото: Ukrinform
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі The Lancet.
Згідно оцінці експертів, без щеплення від наслідків зараження коронавірусу, у світілі померло б 31,4 млн людей.
"Надалі необхідно швидше поширювати інтелектуальну власність на вакцини, з більш відкритою передачею технологій та знань, пов'язаних із виробництвом та розподілом вакцин", - пише журнал.
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