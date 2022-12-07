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Вартість євро та долара зрівнялися вперше з 2002 року

На світовому ринку котирування долара та євро зрівнялися через ризики рецесії єврозони та стрімке підвищення ключових ставок США.
Вартість євро та долара зрівнялися вперше з 2002 року Фото: vsluh.ru
Про це відомо з даних Investing.
 
Після того, як близько 12:00 за Києвом євро досягнуло паритету з доларом після тривалого зниження, курс євро знову "відскочив" догори і на 14:00 вже становив 1,0026 за долар. Востаннє котирування євро та долара перебували на паритету у листопаді 2002 року.
 
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Курс євро останні декілька тижнів знижувався відносно долара і трейдери дедалі частіше казали про неминучість паритету двох валют. Причина – зростання ризику рецесії єврозони на тлі припинення постачання газу Росією до Європи.
 
Обмежені поставки означатимуть можливість нормування споживання газу країнами ЄС, що матиме наслідком падіння виробництва і, відповідно, економіки в цілому. Такий економічний шок ставить Європейський центральний банк перед питанням, як посилювати монетарну політику для стримання рекордної за десятиліття інфляції в блоці, і при цьому – не штовхати і без того ослаблену економіку в бік рецесії.
 
Ймовірно, що різниця в процентних ставках між ЄЦБ та Федрезервом США буде збільшуватися, що спричинить більш активний перетік капіталу з ЄС. Як раніше розповідав Енді Блумфілд, керівник відділу макродосліджень у Record Currency Management, великі обсяги капіталу вже перемістилися в США.
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12 07 2022 14:33
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