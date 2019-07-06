Вбивство дитини: Поліція Київщини подала неправильну апеляцію у справі про поновлення підозрюваного

"Однак апеляційним судом вона була залишена без руху у зв’язку з наявністю недоліків в її оформленні"

Поліція Київщини подала апеляцію на поновлення в поліції Володимира Петровця, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика, проте ця апеляцію була з помилками, тому суд відмовив у її задоволенні.

За словами Дмитра Костенка, суд визнав необґрунтованими висновки атестаційної комісії Нацполіції, через які Петровця звільнили з поліції, повідомляє "Громадське".

Костенко розповів, що Головне управління поліції в Київській області подало апеляцію на рішення суду про його поновлення на посаді.

"Однак апеляційним судом вона була залишена без руху у зв’язку з наявністю недоліків в її оформленні. Вказані недоліки апелянтом усунені не були, у зв’язку з чим апеляційна скарга була повернута. Таким чином рішення набрало законної сили", - зазначив він.

Суддя зауважив, що апелянт після повернення скарги мав право на повторне звернення до суду, але поліція Київщини вдруге апеляцію подавати не стала.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.

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