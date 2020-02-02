Вчені хочуть вивчати океан за допомогою "медуз-кіборгів"
Про це пише Scientific American reports, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що вчені розробили "мікроелектронний протез", який кріпиться до нижньої частини вухатої медузи (аурелії). З боків тварини кріплять два електроди, з'єднані з протезом.
Фото: Twitter
Коли пристрій активний, він стимулює медузу електронним імпульсом. Щоб звести шкоду для тварини до мінімуму, науковці помістили електроніку в спеціальний корпус і додали пробкові поплавки.
Розробку протестували на шести медузах в акваріумі. Вони змогли плавати майже втричі швидше свого природного темпу.
"Медузи здатні рухатися набагато швидше, але без особливих витрат для їх обміну речовин. І в них немає причин, щоб не скористатися такою можливістю", - прокоментувала одна з авторок дослідження Ніколь Сей.
Вчені планують додати у свій пристрій рульове управління, щоб контролювати траєкторію "медуз-кіборгів". Коли все буде готово, гібриди зможуть передавати вченим показники температури, кислотності й солоності океану в ще невивчених областях.
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