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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені хочуть вивчати океан за допомогою "медуз-кіборгів"

Вчені планують додати у свій пристрій рульове управління, щоб контролювати траєкторію "медуз-кіборгів"
Команда біоінженерів зі Стенфорда і Каліфорнійського технологічного інституту створила "медуз-кіборгів", які мають допомогти їм краще вивчити океан. Ці гібридні істоти замінять великі й дорогі підводні апарати.
Вчені хочуть вивчати океан за допомогою "медуз-кіборгів" Фото: з відкритих джерел

Про це пише Scientific American reports, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що вчені розробили "мікроелектронний протез", який кріпиться до нижньої частини вухатої медузи (аурелії). З боків тварини кріплять два електроди, з'єднані з протезом.

Фото: Twitter

Коли пристрій активний, він стимулює медузу електронним імпульсом. Щоб звести шкоду для тварини до мінімуму, науковці помістили електроніку в спеціальний корпус і додали пробкові поплавки.

Розробку протестували на шести медузах в акваріумі. Вони змогли плавати майже втричі швидше свого природного темпу.

 

"Медузи здатні рухатися набагато швидше, але без особливих витрат для їх обміну речовин. І в них немає причин, щоб не скористатися такою можливістю", - прокоментувала одна з авторок дослідження Ніколь Сей.

Вчені планують додати у свій пристрій рульове управління, щоб контролювати траєкторію "медуз-кіборгів". Коли все буде готово, гібриди зможуть передавати вченим показники температури, кислотності й солоності океану в ще невивчених областях.

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02 02 2020 14:46
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