Вчені кажуть, що у людей з алкогольною залежністю знижується емпатія

У людей, які полюбляють часто пити алкогольні напої, притупляється співчуття

Притуплене співчуття означає, що їм потрібно докласти більше зусиль, щоб поставити себе на місце іншої людини та зрозуміти, що вона відчуває.

Про це повідомляє Університет Сассекса у Великій Британії, вчені якого проводили дослідження.

В експерименті взяла участь 71 людина, їх розділили на дві групи: ті, які п'ють рідко (щонайменше один раз на місяць) та ті, які п'ють часто (щонайменше 64 грами алкоголю щотижня). Учасників попросили не вживати алкоголь за 12 годин до експерименту.

Учасників підключали до МРТ та показували у цей час зображення поранених кінцівок. Людей просили уявити, що пошкоджена нога чи рука є частиною їхнього тіла або будь-якої іншої людини та описати біль, пов'язаний із зображенням.

Учасникам, які пили частіше, довелося витратити більше часу, щоб поставити себе на місце іншої людини. Скани їхнього мозку показали, що вони думали інтенсивніше, щоб оцінити інтенсивність болю.

Коли учасників просили оцінити біль від поранення їхнього кінцівки, обидві групи визначали рівень болю на однаковому рівні.

Вчені кажуть, що їхній експеримент доводить: люди, які часто випивають, не втрачають емпатію, але їм потрібно більше докладати зусиль, щоб співчувати іншим. Так, за певних умов людям із залежністю буде важче проявити співчуття та допомогти.

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