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Вчені розробили нові ліки від раку

23 грудня 2022, 16:42
Вчені розробили нові ліки від раку
Джерело: newatlas
Вчені розробили штучні послідовності ДНК, здатні ефективно атакувати ракові клітини. Ліки на основі нуклеїнових кислот - NA у ДНК і РНК - все частіше з'являються як новий метод лікування різних хвороб.

Про це повідомляє New Atlas.

Розробка належить дослідникам з Токійського університету. При цьому наголошується, що лікам на основі нуклеїнових кислот важко відрізнити здорові клітини від ракових, тому можуть виникнути небезпечні імунні реакції. Для цього дослідники розробили штучні молекули ДНК, які впливають лише на ракові клітини.

Форма молекул нагадує шпильки. Тому їх уже назвали "онколітичні шпильки" - oHP.

"Ми хімічно синтезували ці молекули парами ДНК, які були спеціально створені для взаємодії з послідовністю мРНК (miR-21), яка гіперекспресується в деяких типах ракових клітин. Коли miR-21 стикаються з онколітичними шпильками, вони з'єднуються з ними, а потім сплутуються, тим самим утворюючи довгий ланцюг ДНК. Після цього сигнал про їхню присутність направляється до імунної системи, яка атакує та знищує ракові клітини", - розповіли вчені.

Вони перевірили цей метод на лабораторних культурах людських клітин раку шийки матки та молочної залози, а також меланоми на живих мишах. Онколітичні шпильки виявилися ефективними у всіх випадках, причому не тільки у знищенні ракових клітин, а й у запобіганні росту ракової тканини.

Раніше повідомлялось, що Google тепер може допомогти користувачам розшифрувати поганий почерк лікарів.

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