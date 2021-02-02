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Вчені відзняли кристалізацію солі на атомному рівні

Кристалізація - це процес, під час якого атоми або молекули займають високо впорядковане положення
Японські вчені з Токійського університету змогли провести рідкісну зйомку на атомному рівні процесу формування кристалів солі.
Вчені відзняли кристалізацію солі на атомному рівні Kristal

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Для цього вони скористалися найбільш передовим електронним мікроскопом.

За словами вчених, це перший відеоматеріал, який демонструє формування кристалів солі у роздільній здатності на рівні атомів у реальному часі.

Кристалізація - це процес, під час якого атоми або молекули займають високо впорядковане положення, формуючи тверду структуру, що має назву кристал. Здатністю утворювати кристали відомі такі речовини, як сіль, цукор та інші.

Для того, щоб провести зйомку кристалізації солі, вчені спочатку вмочили вуглецеві нанотрубки в солону воду, а по тому помістили їх у вакуум.

Під впливом слабкої вібрації молекули хлористого натрію (кухонної солі) почали з'являтися біля кінчика вуглецевої нанотрубки, сформувавши ядро ​​кристалу приблизно за 5 секунд.

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02 02 2021 11:44
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