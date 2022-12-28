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Відмова УПЦ (МП) перейменуватися попри рішення суду

28 грудня 2022, 09:24
Відмова УПЦ (МП) перейменуватися попри рішення суду
Фото: УНН
Конституційний суд України схвалив рішення про перейменування Української Православної Церкви (московського патріархату) і вказав, що її приналежність до рф відповідає нормам Конституції. У самій Церкві відкинули звинувачення.
Про це повідомляє юридичний відділ УПЦ (МП).
 
Голова Юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов прокоментував рішення Конституційного суду, і сказав, що "відсутні будь-які законні підстави для перейменування УПЦ".
 
"Конституційний Суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що Рішення Конституційного Суду не зобов’язує Українську Православну Церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України", — зазначив протоієрей Олександр Бахов.
 
Голова Юридичного відділу звернув увагу, що "в самому законі відсутня будь-яка згадка про Українську Православну Церкву".
 
"Статутні документи свідчать, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві. Тож всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні", — підкреслив юрист.
 
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував рішення Конституційного суду щодо закону про зобов’язання УПЦ змінити назву. Він заявив, що церква не може ховати свою приналежність до московського патріархату.
 
Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням залишити Успенський та Трапезний собори Українській Православній Церкві.
 
УПЦ МПупц

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