Велика приватизація має забезпечити 1 мільярд доларів до бюджету

"У нас також є позитивні очікування від великої приватизації, яка у наступні роки має забезпечити близько 1 мільярда доларів надходжень до бюджету, модернізацію підприємств та збільшення кількості робочих місць", - сказав голова уряду.

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Кабмін очікує, що у наступні роки велика приватизація має забезпечити близько 1 млрд доларів надходжень до бюджету, повідомляє "Економічна правда". "У нас також є позитивні очікування від великої приватизації, яка у наступні роки має забезпечити близько 1 мільярда доларів надходжень до бюджету, модернізацію підприємств та збільшення кількості робочих місць", - сказав голова уряду. Нагадаємо, що Сенниченко зазначив, що у 2020-му вдвічі збільшено кількість учасників приватизаційних аукціонів. Фонд держмайна розробив інтернет-магазин, у якому розміщено інформацію про приватизацію.

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