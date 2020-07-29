ПОЛІТИКА НОВИНИ"У нас також є позитивні очікування від великої приватизації, яка у наступні роки має забезпечити близько 1 мільярда доларів надходжень до бюджету, модернізацію підприємств та збільшення кількості робочих місць", - сказав голова уряду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Велика приватизація має забезпечити 1 мільярд доларів до бюджету
Фото: з вільних джерел
Кабмін очікує, що у наступні роки велика приватизація має забезпечити близько 1 млрд доларів надходжень до бюджету, повідомляє "Економічна правда".
"У нас також є позитивні очікування від великої приватизації, яка у наступні роки має забезпечити близько 1 мільярда доларів надходжень до бюджету, модернізацію підприємств та збільшення кількості робочих місць", - сказав голова уряду.
Нагадаємо, що Сенниченко зазначив, що у 2020-му вдвічі збільшено кількість учасників приватизаційних аукціонів. Фонд держмайна розробив інтернет-магазин, у якому розміщено інформацію про приватизацію.
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