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Фонд держмайна хоче пришвидшити приватизацію

Наразі в Україні у державній власності перебувають 3600 підприємств. Кожне п’яте - збиткове, заборгованість із зарплати в таких структурах становить 2,9 мільярда гривень
Сенниченко зазначив, що у 2020-му вдвічі збільшено кількість учасників приватизаційних аукціонів. Фонд розробив інтернет-магазин, у якому розміщено інформацію про приватизацію.
Фонд держмайна хоче пришвидшити приватизацію Фото: з вільних джерел

На засіданні Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням президента Володимира Зеленського, було представлено концепцію реформи приватизації.

Джерело: голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, якого цитує пресслужба Зеленського, зазначає "Економічна правда"

Деталі: Наразі в Україні у державній власності перебувають 3600 підприємств. Кожне п’яте - збиткове, заборгованість із зарплати в таких структурах становить 2,9 мільярда гривень.

Саме тому планують кардинально пришвидшити приватизаційний процес.

Сенниченко зазначив, що у 2020-му вдвічі збільшено кількість учасників приватизаційних аукціонів. Фонд розробив інтернет-магазин, у якому розміщено інформацію про приватизацію.

Він також повідомив, що за участю Фонду державного майна підготовлено комплексний законопроект, який має зафіксувати процедуру передачі об’єктів у приватну власність, покращити процедуру приватизації та забезпечити її інституційну спроможність. Рішення про передачу об’єктів для приватизації має ухвалювати Кабінет Міністрів, якщо орган управління не має обґрунтованих причин залишити об’єкт у своїй власності, борги об’єкта перевищують 50% вартості активів, об’єкт використовується неефективно або не за цільовим призначенням чи перебуває в податковій заставі.

Довідково: За п'ять місяців 2020 року завдяки приватизації до бюджету перераховано 500 мільйонів гривень, оголошено понад 800 аукціонів.

Нагадаємо, що Україна відмовилася від великої приватизації на період кризи

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01 07 2020 09:58
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