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ПОЛІТИКА

Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики

05 вересня 2024, 17:20
Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики
джерело president.gov.ua
Напередодні в парламенті завалили голосування за відставку Коваля з посади глави ФДМ, який він очолював з листопада 2023 року.

Верховна Рада України звільнила Віталія Коваля з посади глави Фонду державного майна, на якій він пробув менше року, та призначила його міністром аграрної політики та продовольства. За призначення нового міністра агрополітики проголосував 251 депутат.

Напередодні в парламенті завалили голосування за відставку Коваля з посади глави ФДМ, який він очолював з листопада 2023 року.

5 вересня парламент знову виніс питання на голосування. Цього разу відставку підтримали.

Міністерство аграрної політики і продовольства Коваль очолить після скандального звільнення в травні  Миколи Сольського, якого підозрюють у незаконному заволодінні землею.

За даними Bihus.info, фірма "ВВВ Монтаж", яка займається будівництвом доріг, за керівництва Коваля вигравала найбільші профільні тендери на Рівненщині. Журналісти пов’язували Коваля з тодішнім головою облради Олександром Данильчуком.

Коли ж Рівненську ОДА очолив безпосередньо Коваль, то найбільші підряди на будівництво доріг на Рівненщині, як повідомляли журналісти, отримували фірми, пов'язані з "ВВВ Монтаж". Власником фірми був помічник і радник Коваля Олексій Пустовіт.

Верховна РадаВіталій Коваль

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