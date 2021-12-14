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Верховна Рада спростила отримання громадянства для іноземців, які захищали Україну

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, який спростить процедуру набуття українського громадянства для іноземців, що захищали територіальну цілісність і недоторканність України.
Верховна Рада спростила отримання громадянства для іноземців, які захищали Україну Фото: з вільних джерел

За законопроєкт №5630 проголосували 285 народних депутатів, пише Громадське.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт спростить отримання українського громадянства іноземцями й особами без громадянства, які проходили військову службу в ЗСУ, брали участь у війні на Донбасі, надавали інструкторську допомогу підрозділам ЗСУ.

Тепер замість зобов'язання припинити іноземне громадянство (для набуття українського) потрібно подавати декларацію чи заяву про відмову від громадянства.

Також закон спрощує процедуру набуття громадянства України росіянами, які зазнали переслідувань через політичні переконання. Водночас вони мають подати документи, які підтверджують факт переслідувань: довідку МЗС Українки, посольства чи консульської установи України.

Українське громадянство не зможуть отримати іноземці, які вчинили злочин проти людства; засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин (з огляду на рівень загрози нацбезпеці); скоїли тяжкий злочин за кордоном.

Цей законопроєкт повинен ще підписати президент. Документ набуде чинності наступного дня після його публікації.

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14 12 2021 12:09
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