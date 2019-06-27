Верховний Суд закрив справу про припинення громадянства Саакашвілі

"Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду прийняв відмову Міхеіла Саакашвілі від позову про визнання незаконним та скасування Указу Президента України від 26 липня 2017 року №196/2017 "Про припинення громадянства України" в частині "вважати таким, що втратив громадянство України Саакашвілі Міхеіла"

Верховний Суд, дійшовши висновку про відсутність будь-яких заперечень або перешкод для прийняття відмови позивача від позову, закрив провадження у справі щодо припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі.

"Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду прийняв відмову Міхеіла Саакашвілі від позову про визнання незаконним та скасування Указу Президента України від 26 липня 2017 року №196/2017 "Про припинення громадянства України" в частині "вважати таким, що втратив громадянство України Саакашвілі Міхеіла". Провадження у справі №800/459/17 (П/9901/52/18) закрито", - повідомляється на сторінці Верховного Суду у Facebook.

Зазначається, що 24 червня 2019 року у судовому засіданні представник позивача підтримав подану М. Саакашвілі 5 червня 2019 року заяву про відмову від позову та закриття провадження у справі та підтвердив, що позивач здійснив особисте волевиявлення, відмовившись від позову. Представники відповідача та третьої особи не заперечували проти закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову.

Судом встановлено, що Указом Президента від 28 травня 2019 року №329/2019 "Питання громадянства України" внесено зміни до оскаржуваного Указу Президента України від 26 липня 2017 року №196/2017 "Про припинення громадянства України" та виключено з нього положення щодо втрати М. Саакашвілі громадянства України.

Суд дійшов висновку про відсутність будь-яких заперечень або перешкод для прийняття відмови позивача від позову. Ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду.

Нагадаємо, що 28 травня Президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство екс-президенту Грузії та колишньому голові Одеської ОДА Саакашвілі шляхом внесення змін в указ екс-президента Петра Порошенка. Наразі Саакашвілі є лідером і першим номером у передвиборчому списку своєї партії "Рух нових сил".