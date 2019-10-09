ПОЛІТИКА НОВИНИКасаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив чинним вирок Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верховний Суд залишив чинним вирок Крисіну
Крисін далі відбуватиме 5-річне ув'язнення
Юрій Крисін. Фото: lb.ua
"Верховний Суд сьогодні, 10 вересня, відмовив у задоволенні касаційної скарги захисників Юрія Крисіна", - йдеться в повідомленні Адвокатської дорадчої групи.
Тож 5-річне ув'язнення, яке зараз відбуває Крисін, залишилося чинним.
Нагадаємо, в червні 2018 року Апеляційний суд Києва скасував умовний термін суду першої інстанції і засудив Крисіна до 5 років позбавлення волі.
Суд встановив, що Крисін разом з іншими "тітушками" бив Веремія увечері 18 лютого 2014 року біля Михайлівської площі. Веремій у результаті побоїв помер у лікарні.
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