Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Верховний Суд залишив чинним вирок Крисіну

Крисін далі відбуватиме 5-річне ув'язнення
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив чинним вирок Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.
Верховний Суд залишив чинним вирок Крисіну Юрій Крисін. Фото: lb.ua

"Верховний Суд сьогодні, 10 вересня, відмовив у задоволенні касаційної скарги захисників Юрія Крисіна", - йдеться в повідомленні Адвокатської дорадчої групи.

Тож 5-річне ув'язнення, яке зараз відбуває Крисін, залишилося чинним.

Нагадаємо, в червні 2018 року Апеляційний суд Києва скасував умовний термін суду першої інстанції і засудив Крисіна до 5 років позбавлення волі.

Суд встановив, що Крисін разом з іншими "тітушками" бив Веремія увечері 18 лютого 2014 року біля Михайлівської площі. Веремій у результаті побоїв помер у лікарні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 09 2019 15:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.