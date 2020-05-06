Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду для перевірки законності коронавірусного карантину

До Конституційного Суду надійшло подання Верховного Суду щодо конституційності обмежень на час карантину, передбачених рішеннями Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба КСУ, зазначає "Громадське".

У поданні Верховний Суд просить невідкладно розглянути постанови уряду про введення й послаблення карантину, а також рішення Верховної Ради про зміни до державного бюджету на 2020 рік, на відповідність Конституції України.

Йдеться, серед іншого, про можливі порушення права громадян України на свободу пересування й мирні зібрання, право вільно полишати територію країни й принцип рівності прав і свобод громадян (останнє стосується обмежень для людей старше 65 років, введених через їхню належність до групи ризику).

Нагадаємо, 29 травня Пленум Верховного Суду ухвалив рішення про звернення до Конституційного суду з поданням щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених нормативно-правовими актами Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Зазначимо також, що відсьогодні, тобто з 5 червня, в Україні настав черговий етап послаблення карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів опублікував постанову про послаблення карантинних заходів в Україні з 5 червня