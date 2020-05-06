Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду для перевірки законності коронавірусного карантину
Про це повідомляє пресслужба КСУ, зазначає "Громадське".
У поданні Верховний Суд просить невідкладно розглянути постанови уряду про введення й послаблення карантину, а також рішення Верховної Ради про зміни до державного бюджету на 2020 рік, на відповідність Конституції України.
Йдеться, серед іншого, про можливі порушення права громадян України на свободу пересування й мирні зібрання, право вільно полишати територію країни й принцип рівності прав і свобод громадян (останнє стосується обмежень для людей старше 65 років, введених через їхню належність до групи ризику).
Нагадаємо, 29 травня Пленум Верховного Суду ухвалив рішення про звернення до Конституційного суду з поданням щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених нормативно-правовими актами Кабінету міністрів та Верховної Ради.
Зазначимо також, що відсьогодні, тобто з 5 червня, в Україні настав черговий етап послаблення карантину, введеного через епідемію коронавірусу.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів опублікував постанову про послаблення карантинних заходів в Україні з 5 червня
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