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Від ускладнень COVID-19 помер легендарний автогонщик

У 2019 році Міжнародна федерація автоспорту включила Оріоля до Залу слави
Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, на 69-му році життя помер триразовий переможець ралі "Дакар" Юбер Оріоль.
Від ускладнень COVID-19 помер легендарний автогонщик Фото: WRC Info

Про це повідомляє офіційний сайт "Дакару", передає "Укрінформ".

Оріоль помер 10 січня в одній з лікарень передмістя Парижа. Близько двох місяців тому француз заразився COVID-19. На тлі хвороби у нього розвинулися проблеми з серцево-судинною системою, в результаті яких і настала смерть.

Оріоль в 1981 і 1983 роках вигравав "Дакар" в заліку мотоциклів, а у 1992 році переміг у класі позашляховиків. Після завершення кар'єри він упродовж 10 років обіймав посаду спортивного директора ралі "Дакар".

У 2019 році Міжнародна федерація автоспорту включила Оріоля до Залу слави.

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11 01 2021 11:05
ТЕГИ: спорт, ГОНКИ
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