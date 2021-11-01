СПОРТ НОВИНИВід ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, на 69-му році життя помер триразовий переможець ралі "Дакар" Юбер Оріоль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від ускладнень COVID-19 помер легендарний автогонщик
У 2019 році Міжнародна федерація автоспорту включила Оріоля до Залу слави
Фото: WRC Info
Про це повідомляє офіційний сайт "Дакару", передає "Укрінформ".
Оріоль помер 10 січня в одній з лікарень передмістя Парижа. Близько двох місяців тому француз заразився COVID-19. На тлі хвороби у нього розвинулися проблеми з серцево-судинною системою, в результаті яких і настала смерть.
Оріоль в 1981 і 1983 роках вигравав "Дакар" в заліку мотоциклів, а у 1992 році переміг у класі позашляховиків. Після завершення кар'єри він упродовж 10 років обіймав посаду спортивного директора ралі "Дакар".
У 2019 році Міжнародна федерація автоспорту включила Оріоля до Залу слави.
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