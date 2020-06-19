Від ускладнень COVID-19 помер начальник Львівського військового госпіталю
Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише "Укрінформ"..
"Щойно стало відомо, що від ускладнень через COVID-19 помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових", - зазначив мер міста.
Він висловив співчуття рідним та близьким лікаря.
Як повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, на території Львівської області на коронавірус захворіли 609 медичних працівників, з них 281 особа одужала, 5 - померли.
За інформацією Львівської міської ради, станом на ранок 19 червня у Львові та на Львівщині підтверджено 3540 випадків інфікування коронавірусом, з них 112 - летальні. Зараз у лікарні перебуває 195 осіб, з них в реанімації - 7 осіб, на апараті ШВЛ - 2 особи.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 34 984 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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