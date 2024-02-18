Відхід ЗСУ з Авдіївки наслідки бездіяльності Конгресу – Байден

В Білому домі вважають, що відповідальність Конгресу у тому, що українські військові не змогли втримати оборону Авдіївки.

Про це у телефонній розмові обговорили президент США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським, передає Європейська правда.

Байден зателефонував Зеленському з метою підкреслити зобов’язання США продовжити підтримку України перед другою річницею початку повномасштабної війни.

"Сьогодні вранці українські військові змушені були залишити Авдіївку внаслідок того, що їм довелося обмежити використання боєприпасів внаслідок скорочення постачання – через бездіяльність Конгресу, і Росія отримала перші помітні успіхи за багато місяців", - написано в заяві.

"Байден наголосив на необхідності термінового схвалення Конгресом додаткового фінансування на нацбезпеку для постачання українських військових. Президент Байден підтвердив потужну двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку влади США і американського народу", – додали у комюніке.

Нагадаємо, що вчора Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області — оточення вдалось уникнути.