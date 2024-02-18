Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Відхід ЗСУ з Авдіївки наслідки бездіяльності Конгресу – Байден

18 лютого 2024, 10:39
Відхід ЗСУ з Авдіївки наслідки бездіяльності Конгресу – Байден
Фото:pravda.com.ua
В Білому домі вважають, що відповідальність Конгресу у тому, що українські військові не змогли втримати оборону Авдіївки.

Про це у телефонній розмові обговорили президент США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським, передає Європейська правда.

Байден зателефонував Зеленському з метою підкреслити зобов’язання США продовжити підтримку України перед другою річницею початку повномасштабної війни.

"Сьогодні вранці українські військові змушені були залишити Авдіївку внаслідок того, що їм довелося обмежити використання боєприпасів внаслідок скорочення постачання – через бездіяльність Конгресу, і Росія отримала перші помітні успіхи за багато місяців", - написано в заяві.

"Байден наголосив на необхідності термінового схвалення Конгресом додаткового фінансування на нацбезпеку для постачання українських військових. Президент Байден підтвердив потужну двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку влади США і американського народу", – додали у комюніке.

Нагадаємо, що вчора Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області — оточення вдалось уникнути.

 

АвдіївкаБайденКонгрес

Останні матеріали

Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
росія здатна піти на
Політика
росія здатна піти на "компроміс". Але лише заради нового удару – естонська розвідка
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 11:56
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Політика
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 08:37
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Політика
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 15:45
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція
Cуспільство
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція "Зеніт" – Том Купер
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 12:08
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Cуспільство
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 09:29
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Cуспільство
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 14:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється