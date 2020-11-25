Відтепер уряд зобов'язаний заздалегідь попереджати про введення карантину

Відсьогодні, 25 листопада, Кабінет міністрів зобов'язаний заздалегідь попереджати про введення карантину. Чинності набрала відповідна постанова, яку раніше ухвалив парламент.

Як повідомляє "Громадське" окумент учора оприлюднили у виданні "Голос України", і він набрав чинності на наступний день після опублікування.

Цей документ парламент ухвалив 17 листопада. Ідеться про введення чи посилення обмежень, які стосуються:

регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном;

відвідування закладів освіти учнями/студентами;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури;

приймання відвідувачів у кінотеатрах;

приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

покидання місця свого проживання.

Якщо уряд планує запровадити більше як одне обмеження з цього переліку, він має не пізніше ніж за 7 календарних днів повідомити про їх введення. Також щонайменше за тиждень до дії понад двох обмежень Кабмін має повідомити про заходи для підтримки вразливих груп населення та працівників, зокрема про перевезення працівників на роботу.

Також уряд має не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії понад двох обмежень внести в Раду законопроєкт про надання держпідтримки й пільг населенню та суб'єктам господарювання, на яких негативно впливають обмеження.

Якщо уряд планує запровадити більше як одне обмеження з цього переліку, він має не пізніше ніж за 7 календарних днів повідомити про їх введення. Також щонайменше за тиждень до дії понад двох обмежень Кабмін має повідомити про заходи для підтримки вразливих груп населення та працівників, зокрема про перевезення працівників на роботу.

Також уряд має не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії понад двох обмежень внести в Раду законопроєкт про надання держпідтримки й пільг населенню та суб'єктам господарювання, на яких негативно впливають обмеження.

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