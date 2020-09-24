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Вікіпедія змінює інтерфейс сайту, остаточна версія якого запрацює наприкінці 2021 року

Вікіпедія оновлює дизайн уперше за 10 років
Найвідоміша онлайн-енциклопедія Вікіпедія змінює інтерфейс сайту, щоб полегшити процес користування ресурсом.
Вікіпедія змінює інтерфейс сайту, остаточна версія якого запрацює наприкінці 2021 року Фото: wikipedia.org

У повідомленні MediaWiki ресурс розмістив зображення з новим дизайном. Бічна панель стане першою помітною зміною. Користувачі зможуть легко згортати меню ліворуч на кожній сторінці та обмежити подання вмісту і посилань з лівого боку екрану, щоб менше відволікатися та легше фокусуватися на тексті.

Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на The Verge.

Вікіпедія також вдосконалить інструмент пошуку на сайті та зменшить логотип, який буде мати компактніший вигляд.

Організація Wikimedia Foundation, компанія-засновник сайту, у дописі блогу зазначила, що зміни відбуватимуться «поступово протягом тривалого періоду». Користувачі зможуть тестувати нові функції до офіційного запуску. Весь зовнішній вигляд сайту Вікіпедії оновиться до кінця 2021 року. У повідомленні не зазначається, чи отримає таку саму модернізацію мобільна версія онлайн-енциклопедії.

До речі, Українську "Вікіпедію" за квітень переглянули понад 100 мільйонів разів. Це 16-те місце у світі

 

 

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24 09 2020 15:09
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