Нова енциклопедія Маска цитує кремлівські джерела у статтях про війну в Україні

Онлайн-енциклопедія Grokipedia — аналог Вікіпедії від американського мільярдера Ілона Маска, котра спирається у створенні статей на штучний інтелект Grok, використовує російську пропаганду.

Про це повідомив Tatarigami, воєнний оглядач та засновник Frontelligence Insight.

Він звернув увагу на те, що Grokipedia у статті про вторгнення рф в Україну використовує сайт кремля як джерело.

Tatarigami пише, що головна проблема тут полягає в тому, що ШІ, у цьому випадку Grok, цитує офіційні заяви країни-агресора, розглядаючи їх як надійні джерела, не оцінюючи їхню достовірність.

"Якби це була епоха Другої світової війни, він би посилався на німецьку „офіційну заяву“ про „польський напад“ у 1939 році", — каже він.

Своєю чергою блог про технології Gizmodo зазначив, що Grokipedia створює враження сайту, на якому теми та особи, які подобаються або підтримуються Ілоном Маском, подаються без критичного контексту, тоді як ті, кого він не підтримує, висвітлюються з основним акцентом на критиці.

28 жовтня Маск запустив нову онлайн-енциклопедію Grokipedia, яка має стати альтернативою Вікіпедії. Наразі платформа доступна у версії 0.1.