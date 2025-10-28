Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Маск запустив платформу Grokipedia на основі ШІ, щоб кинути виклик Вікіпедії

28 жовтня 2025, 15:07
Маск запустив платформу Grokipedia на основі ШІ, щоб кинути виклик Вікіпедії
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Сайт, що наразі працює у версії 0.1, вчора ввечері мав понад 885 000 статей.
Компанія американського мільярдера Ілона Маска xAI запустила платформу Grokipedia, що буде конкурувати з онлайн-енциклопедією Вікіпедія, яку він звинувачує в ідеологічній упередженості.
 
Про це повідомляє France24.
 
Контент Grokipedia генерується штучним інтелектом (ШІ) та генеративним асистентом ШІ Grok.
 
Сайт, що наразі працює у версії 0.1, вчора ввечері мав понад 885 000 статей. Зазначимо, зараз англомовна версія Вікіпедії має щонайменше сім мільйонів статей.
 
Запуск відбувся з обіцянкою нової версії 1.0, яка, за словами Маска, буде “в 10 разів кращою” за поточний сайт, який, вже “кращий за Вікіпедію”.
 
Мета Grok та Grokipedia.com – це правда, вся правда і нічого, крім правди. Ми ніколи не будемо ідеальними, але ми, тим не менш, прагнутимемо до цієї мети”, – написав він на соцплатформі X після запуску.
 
Випуск Grokipedia був запланований на кінець вересня, але американський підприємець відклав його, щоб “позбутися пропаганди”.
 
Маск регулярно критикує Вікіпедію. У 2024 році він звинуватив сайт у тому, що його “контролюють ультраліві активісти”, і закликав припинити пожертвування на платформу. 
війна в Україніросія окупантиІлон Маск

