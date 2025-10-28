Маск запустив платформу Grokipedia на основі ШІ, щоб кинути виклик Вікіпедії

Компанія американського мільярдера Ілона Маска xAI запустила платформу Grokipedia, що буде конкурувати з онлайн-енциклопедією Вікіпедія, яку він звинувачує в ідеологічній упередженості.

Контент Grokipedia генерується штучним інтелектом (ШІ) та генеративним асистентом ШІ Grok.

Сайт, що наразі працює у версії 0.1, вчора ввечері мав понад 885 000 статей. Зазначимо, зараз англомовна версія Вікіпедії має щонайменше сім мільйонів статей.

Запуск відбувся з обіцянкою нової версії 1.0, яка, за словами Маска, буде “в 10 разів кращою” за поточний сайт, який, вже “кращий за Вікіпедію”.

“Мета Grok та Grokipedia.com – це правда, вся правда і нічого, крім правди. Ми ніколи не будемо ідеальними, але ми, тим не менш, прагнутимемо до цієї мети”, – написав він на соцплатформі X після запуску.