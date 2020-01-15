У Туреччині після рішення суду скасують блокування Вікіпедії

Доступ до веб-сайту буде відновлений після того, як рішення, прийняте більшістю голосів суддів, буде передано в Службу контролю за телекомунікаціями

Детальна версія постанови, опублікована в Офіційному бюлетені, відкриває шлях до скасування заборони, введеної в квітні 2017 року через записи, в яких Туреччина звинувачувалася у зв'язках з терористичними організаціями.

Заборона Туреччини на інтернет-енциклопедію Wikipedia буде скасована після офіційного опублікування в середу рішення Конституційного суду про те, що більш ніж дворічна заборона є порушенням свободи слова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Детальна версія постанови, опублікована в Офіційному бюлетені, відкриває шлях до скасування заборони, введеної в квітні 2017 року через записи, в яких Туреччина звинувачувалася у зв'язках з терористичними організаціями.

Доступ до веб-сайту буде відновлений після того, як рішення, прийняте більшістю голосів суддів, буде передано в Службу контролю за телекомунікаціями.

Доступ до Вікіпедії та всіх її мовних видань був заблокований законом, який дозволяє уряду забороняти сайти, які, на його думку, становлять загрозу національній безпеці.

Вікіпедія відмовилася видаляти вміст, посилаючись на протидію цензурі. Вона подала клопотання у Конституційний суд у травні 2017 року після того, як перемовини з турецькими посадовими особами та оскарження апеляцій в судах нижчої інстанції зазнали невдачі.

Конституційний суд постановив, що заборона є порушенням свободи вираження поглядів. Судді проголосували 10 голосами проти 6 на користь Вікіпедії, проінформувало державне турецьке агентство Anadolu.

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