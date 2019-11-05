Вілкула повторно викликали до НАЗК для надання пояснень

Він має пояснити, чому порушив вимоги НАЗК у питанні запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції повторно запрошує депутата від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Вілкул має прибути до агентства 15 травня, повідомляє НАЗК.

Якої конкретно ситуації стосується конфлікт інтересів орган не зазначає. НАЗК також може скласти протокол на депутата про адміністративне правопорушення, якщо на це буде вдосталь підстав.

Нагадаємо, восени минулого року генпрокурор Юрій Луценко вніс подання до Верховної Ради щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вілкула.

За інформацією слідства, яку озвучив Луценко, у 2011 році Вілкул перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА передав понад 15 гектарів земельних ділянок, що не входило у його повноваження. Згідно з експертизою, ці землі потім були знищені кар’єрами та не підлягають використанню у сільському господарстві.

Цей факт завдавав збитків на майже 500 тисяч гривень.

Також, за словами генпрокурора, Вілкул видав розпорядження та змінив цільове призначення понад 20 гектарів землі. А голова Дніпропетровської райдержадміністрації Кобилянський визнав свою провину у причетності до цих схем. Держава після цього рішення Вілкула недоотримала 5 мільйонів гривень.

Утім Верховна Рада не змогла зняти недоторканності з Вілкула.