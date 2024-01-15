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Завдяки НАЗК санкції наклали на 18 тисяч осіб з рф і конфіскували активів на $5 млрд

15 січня 2024, 14:13
Завдяки НАЗК санкції наклали на 18 тисяч осіб з рф і конфіскували активів на $5 млрд
Фото: nazk.gov.ua
За сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції було накладено санкції на більше як 18 тисяч юридичних і фізичних осіб із рф і конфісковано активів на $5 мільярдів.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков у інтерв’ю для Укрінформ. 

"Команда НАЗК вважає, що сьогодні кожен має робити все можливе і неможливе для перемоги, тому наша команда підготувала проєкт закону про конфіскацію майна підсанкційних осіб, посприяла його ухваленню в парламенті, допомогла Міністерству юстиції з аналізом матеріалів для конфіскації такого майна", - заявив Новіков. 

Він додав, що у підсумку Вищим антикорупційним судом за позовами Мін’юсту було конфісковано активи на понад п'ять мільярдів доларів.

Команда НАЗК створила базу даних, яку використову  понад 40 країн са. 

"Як результат, накладено санкції на понад 18 тисяч юридичних і фізичних осіб із росії", - вважає голова Національного агентства.

За його словами, росія стала найбільш санкціонованою деградуючою країною світу, неспроможною отримувати компоненти сучасної зброї та інші ресурси у бажаній кількості.

"Санкції та сили оборони України - запорука нашої перемоги", - підсумував Новіков. 

НАЗК провело сотні антикорупційних експертиз, завдяки чому було мінімізовано тисячі корупційних ризиків, що унеможливило появу нових корупційних схем та знищено існуючі.

В кінці року ми також писали, що НАЗК запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у російській зброї.

 

РосіясанкціїконфіскаціяНАЗК

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