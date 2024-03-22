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ПОЛІТИКА

На Україну посилюється тиск щодо скасування чорного списку "спонсорів війни" – Reuters

22 березня 2024, 09:23
На Україну посилюється тиск щодо скасування чорного списку
Фото: nazk.gov.ua
Чорний список НАЗК не має юридичної сили, але він став ганьбою для близько 50 великих компаній.

Україна може вже завтра закрити свій чорний список спонсорів війни, який посідає центральне місце в кампанії Києва з викриття фірм, які ведуть бізнес із росією, після негативної реакції з боку таких країн, як Китай та Франція.

Про це повідомляє Reuters.

Джерела агентства заявили, що Україна може 22 березня відмовитися не лише від списку, а й від пов'язаного з ним веб-сайту, на якому подано докладну інформацію про осіб, які перебувають під західними санкціями, компанії та походження російських запчастин для зброї.

Чорний список НАЗК не має юридичної сили, але він став ганьбою для близько 50 великих компаній, що працюють на території росії та допомагають кремлю у війні проти України, наприклад, шляхом сплати податків.

"Це Китай, але не тільки Китай", - сказала одна людина, яка безпосередньо знайома з цим питанням, також натякаючи на тиск з боку Франції з метою виключити зі списку Auchan і Leroy Merlin.

Пекін, великий споживач українського зерна, у лютому вимагав від Києва виключити зі списку 14 китайських компаній, щоб "усунути негативний вплив".

Хоча Китай розглядається як союзник росії, Київ заявив, що сподівається, що друга за величиною економіка світу візьме участь у саміті світових лідерів навесні, щоб просунути формулу миру президента Володимира Зеленського.

Друге джерело повідомило, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина чинили тиск на Київ із приводу списку, додавши, що його можна видалити з Інтернету протягом кількох днів.

Угорщина вже давно має напружені стосунки з Києвом та підтримує зв'язки з москвою. Хоча прем'єр-міністр Віктор Орбан засудив російське вторгнення, його уряд відмовився відправляти зброю в Україну та неодноразово виступав за мирні переговори.

У 2023 році Угорщина пригрозила заблокувати військову підтримку України Європейським Союзом та запровадити санкції проти росії, якщо її OTP Bank не буде виключено із чорного списку. Його видалили через кілька місяців.

Аналогічну позицію зайняла Австрія, яка продовжує використовувати російський газ і виступає як хаб для російських грошей.

Наприкінці минулого року її уряд заявив, що не погодиться на санкції Європейського Союзу доти, доки його Raiffeisen Bank International, найбільший західний банк у росії, не буде виключений із чорного списку. Райффайзен був виключений зі списку.

До списку увійшли дев'ять компаній зі США та по чотири з Франції та Німеччини.

Два джерела заявили, що цілком можливо, що список, складений Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК), буде передано у відання української військової розвідки і підтримуватиметься. В цьому випадку було неясно, чи список залишиться публічним.

НАЗКспонсор війни

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