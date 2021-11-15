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Вінницька область переходить у "червону" зону: названо дату

Обмеження "червоної" зони у Вінницькій області почнуть діяти з півночі 18 листопада
Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розширила "червону" зону адаптивного карантину в Україні. Вже цього тижня "червона" зона почне діяти у Вінницькій області.
Вінницька область переходить у "червону" зону: названо дату Фото: Українська правда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчинова.

Обмеження "червоної" зони у Вінницькій області почнуть діяти з півночі 18 листопада.

З четверга у Вінницькій області буде заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів.

При цьому обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів або заходів вакциновані.

Крім того, для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Які області вже в "червоній" зоні

Станом на сьогодні "червоний" рівень небезпеки діє в Києві та 17 областях України, це:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Черкаська,
  • Волинська.

Нагадаємо, що Львівська область підтримала введення "червоної" зони та оприлюднила перелік обмежень

 
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15 11 2021 17:30
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