Віце-президент Трампа знявся з президентських перегонів

Колишній віце-президент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс зняв свою кандидатуру з президентських перегонів наступного року.

Про це повідомлення ВВС.

"Це не мій час… Ми завжди знали, що це буде важка битва, але я ні про що не шкодую" - заявив Пенс на з'їзді Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі.

Він був першим кандидатом від республіканців, який призупинив свою кампанію в перегонах, лідером в яких все ще є Дональд Трамп.

Рейтинг Майка Пенса в останніх опитуваннях падав.

Крім того, кампанія колишнього віце-президента накопичила велику кількість боргів: на кінець вересня Пенс заборгував $621 тисячі і мав $1,2 млн у банку – значно менше, ніж інші конкуренти-республіканці.

"Я залишаю цю кампанію, але я ніколи не залишу боротьбу за консервативні цінності", - додав Пенс.

В заяві про відставку він не підтримав жодного іншого республіканського кандидата на президентських виборах.

Рішення Пенса вийти з республіканської президентської кампанії було прийнято незадовго до третіх президентських дебатів, які мали відбутись 8 листопада.

Раніше рейтинги показати, що чинний президент США Джо Байден в рейтингу політичних симпатій на один відсотковий пункт випереджає колишнього президента Дональда Трампа.

Тоді ж стало відомо, що екс віце президент Майк Пенс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та сенатор Тім Скотт отримали менше 5%.