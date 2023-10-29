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Віце-президент Трампа знявся з президентських перегонів

29 жовтня 2023, 10:03
Віце-президент Трампа знявся з президентських перегонів
Колишній віце-президент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс зняв свою кандидатуру з президентських перегонів наступного року.

Про це повідомлення ВВС.

"Це не мій час… Ми завжди знали, що це буде важка битва, але я ні про що не шкодую" - заявив Пенс на з'їзді Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі. 

Він був першим кандидатом від республіканців, який призупинив свою кампанію в перегонах, лідером в яких все ще є Дональд Трамп. 

Рейтинг Майка Пенса в останніх опитуваннях падав. 

Крім того, кампанія колишнього віце-президента накопичила велику кількість боргів: на кінець вересня Пенс заборгував $621 тисячі і мав $1,2 млн у банку – значно менше, ніж інші конкуренти-республіканці. 

"Я залишаю цю кампанію, але я ніколи не залишу боротьбу за консервативні цінності", - додав Пенс.

В заяві про відставку він не підтримав жодного іншого республіканського кандидата на президентських виборах.

Рішення Пенса вийти з республіканської президентської кампанії було прийнято незадовго до третіх президентських дебатів, які мали відбутись 8 листопада.

Раніше рейтинги показати, що чинний президент США Джо Байден в рейтингу політичних симпатій на один відсотковий пункт випереджає колишнього президента Дональда Трампа.

Тоді ж стало відомо, що екс віце президент Майк Пенс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та сенатор Тім Скотт отримали менше 5%.

 
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