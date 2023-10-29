Віце-президент Трампа знявся з президентських перегонів
Про це повідомлення ВВС.
"Це не мій час… Ми завжди знали, що це буде важка битва, але я ні про що не шкодую" - заявив Пенс на з'їзді Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі.
Він був першим кандидатом від республіканців, який призупинив свою кампанію в перегонах, лідером в яких все ще є Дональд Трамп.
Рейтинг Майка Пенса в останніх опитуваннях падав.
Крім того, кампанія колишнього віце-президента накопичила велику кількість боргів: на кінець вересня Пенс заборгував $621 тисячі і мав $1,2 млн у банку – значно менше, ніж інші конкуренти-республіканці.
"Я залишаю цю кампанію, але я ніколи не залишу боротьбу за консервативні цінності", - додав Пенс.
В заяві про відставку він не підтримав жодного іншого республіканського кандидата на президентських виборах.
Рішення Пенса вийти з республіканської президентської кампанії було прийнято незадовго до третіх президентських дебатів, які мали відбутись 8 листопада.
Раніше рейтинги показати, що чинний президент США Джо Байден в рейтингу політичних симпатій на один відсотковий пункт випереджає колишнього президента Дональда Трампа.
Тоді ж стало відомо, що екс віце президент Майк Пенс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та сенатор Тім Скотт отримали менше 5%.