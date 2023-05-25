Війна має закінчитися перемогою України над агресором і виведенням усіх російських військ із території України.

Таку заяву зробив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає Укрінформ.

"Звісно, багато людей кажуть: війна, яку розпочав путін, може закінчитися лише переговорами. Я відповідаю: це може бути так, однак перш ніж розпочнуться будь-які переговори, ця війна має закінчитися і закінчиться перемогою українського народу, вигнанням путінської армії і припиненням його варварських спроб захопити українську територію. І виведенням його військ", – сказав Джонсон у відеозверненні під час Київського безпекового форуму.

Він підкреслив, що Захід має зробити все можливе, щоб підтримати Україну в досягненні цієї цілі якнайшвидше.

"І немає жодної мислимої причини для затримок", – наголосив британський експрем'єр.

Минулого тижня Борис Джонсон відправився до Техасу, щоб зміцнити підтримку України з боку республіканців.