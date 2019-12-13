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Влада повинна знайти компроміс з бізнесом щодо реструктуризації "зеленого" тарифу

На його думку, позиція влади щодо ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу є неправильною
Ретроспективне зниження "зеленого" тарифу в односторонньому порядку з боку держави негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні - потрібно знайти компроміс з бізнесом. Про це заявив керуючий партнер Capital Times Ерік Найман.
Влада повинна знайти компроміс з бізнесом щодо реструктуризації "зеленого" тарифу Фото: rian.com.ua

На його думку, позиція влади щодо ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу є неправильною і владі необхідно провести діалог з цього питання з бізнесом, який розвиває альтернативну енергетику в Україні, передає LB.ua.

"Це неправильна державна позиція, що давайте скасуємо всі рішення попередніх. Правильне рішення - це сісти за стіл переговорів і знайти компромісне рішення. Пояснити позицію держави. Гарячі голови можуть це перетворити просто на проблему. А переговори, вони вирішать цю проблему", - зазначив Найман.

Він наголосив на важливості пошуку компромісного рішення, яке задовольнило б і владу, і інвесторів.

"Ідеальний формат - звичайно ж, потрібно шукати компромісне рішення. Я шукав би важелі, які змусять усіх учасників сісти за стіл переговорів і знайти компроміс. Природно, бажано, щоб це було саме у формі компромісу, а не одностороннього прийняття рішення з боку держави", - сказав Найман.

Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 500 кВт-год, необхідно підняти до економічно обґрунтованого рівня.

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13 12 2019 18:00
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