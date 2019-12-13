Влада повинна знайти компроміс з бізнесом щодо реструктуризації "зеленого" тарифу
На його думку, позиція влади щодо ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу є неправильною і владі необхідно провести діалог з цього питання з бізнесом, який розвиває альтернативну енергетику в Україні, передає LB.ua.
"Це неправильна державна позиція, що давайте скасуємо всі рішення попередніх. Правильне рішення - це сісти за стіл переговорів і знайти компромісне рішення. Пояснити позицію держави. Гарячі голови можуть це перетворити просто на проблему. А переговори, вони вирішать цю проблему", - зазначив Найман.
Він наголосив на важливості пошуку компромісного рішення, яке задовольнило б і владу, і інвесторів.
"Ідеальний формат - звичайно ж, потрібно шукати компромісне рішення. Я шукав би важелі, які змусять усіх учасників сісти за стіл переговорів і знайти компроміс. Природно, бажано, щоб це було саме у формі компромісу, а не одностороннього прийняття рішення з боку держави", - сказав Найман.
Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 500 кВт-год, необхідно підняти до економічно обґрунтованого рівня.
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