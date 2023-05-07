Влада України побоюється, що контратака може не виправдати галасу – WP

Українська армія встановила високу планку своїми попередніми здобутками.

Вищі посадові особи України намагаються знизити рівень очікувань у світі щодо контрнаступу. Влада побоюється, що результат може не виправдати сподівань союзників.

Про це йдеться у статті The Washington Post, журналісти якого поспілкувалося з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим.

В інтерв'ю WP Резніков заявив, що "очікування від нашої контрнаступальної операції переоцінені у світі".

"Більшість людей чекають на щось величезне", – сказав він. На його думку, це може призвести до "емоційного розчарування".

У статті The Washington Post йдеться про те, що підготовка до контрнаступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила українських чиновників перед складним питанням: який результат буде достатнім, щоб справити враження Заходу, особливо Вашингтона?

Існують побоювання, що якщо українці зазнають невдачі і після цього Київ може втратити міжнародну військову допомогу або на нього знову можуть почати тиснути з вимогою вступити у переговори з москвою. Якщо це станеться, то такі переговори майже напевно включатимуть російські вимоги про здачу суверенної території, а для України це є неприйнятним.

"Я вірю, що чим більше перемог у нас буде на полі бою, відверто кажучи, тим більше людей будуть вірити в нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги", – сказав Володимир Зеленський.

Видання зазначає, що завищені очікування спричинені попередніми перемогами України на полі бою: відбиттям спроби росії захопити Київ, витісненням окупантів з опорних пунктів під час несподіваних атак у Харківській та Херсонській областях.

"Ми надихали, тому що вважалося, що ми впадемо протягом 72 годин", – сказав Рєзніков, додавши, що після цього партнери України тепер мають "спільні очікування, що вона знову досягне успіху".

Резніков каже, що західні партнери прямо сказали йому, що зараз їм потрібен "наступний приклад успіху, тому що ми повинні показати його нашим людям", але він не може сказати, яким буде масштаб цього успіху. Це може бути і 10 км просування, і 200 км.

Тепер росія може мати географічну перевагу і більшу чисельність військових, пише видання. Усвідомлюючи це, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння.

За словами Зеленського, що Україна буде готова розпочати контрнаступ, «як тільки отримає зброю, про яку домовилася з партнерами».

Резніков сказав, що "перше штурмове з'єднання" України готове до початку операції на понад 90%, але деякі підрозділи все ще продовжують навчання за кордоном.

Зеленський каже, що вважатиме успіхом деокупацію будь-яких українських територій. "Я не можу вам сказати, які міста, які кордони для нас є значним успіхом, а які – середнім... тільки тому, що не хочу готувати росію до того, як, в яких напрямках, де і коли ми будемо", – сказав він.

В ідеалі, за словами Резнікова, контрнаступ дозволить не тільки звільнити села і міста, а й "перерізати матеріально-технічні ланцюги (російських – ред.) військ" та "зменшити їхню наступальну здатність".

Україна просить надати їй озброєння для завдання ударів на великі відстані, пише WP. Але союзники висловлюють побоювання, що воно може бути використане для завдання ударів по території росії і це може спровокувати масштабну ескалацію з боку москви. Але відсутність такого озброєння ставить Україну в дуже невигідне становище, заявив Зеленський.

"Я не зовсім розумію, скажу вам відверто, чому ми не можемо отримати далекобійну артилерію", – сказав він, запевнивши, що Україна не буде використовувати таке озброєння для завдання ударів по території росії.

За словами президента, саме через брак далекобійної артилерії українська армія після звільнення Херсона не змогла деокупувати і лівий берег Дніпра.

"Вони (росіяни – ред.) можуть забрати звідти війська і перекинути їх на схід або на південь. І все одно вони підкріплюються. Чому? Тому що вони знають, що ми не можемо до них дістати... і ми страждаємо щодня, тому що вони мають можливість стріляти по наших людях", – сказав Зеленський.

"Вони відвели всі свої командні пункти, склади пального, склади боєприпасів більш ніж на 120 кілометрів. Тому нам потрібне щось цікаве з дальністю дії 150 кілометрів. Їм стало складніше логістично. Але нам потрібно відштовхувати їх все далі і далі", – додав Резніков.