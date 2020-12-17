Власників бізнесу штрафуватимуть за відсутність масок у відвідувачів
За законопроєкт №3890 проголосував 241 депутат, повідомляє "Громадське".
Штрафуватимуть за пропуск людей у громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час карантину без вдягнутих респіраторів, захисних масок, що закривають ніс та рот.
Отримати штраф власники бізнесу можуть і за бездіяльність: тобто якщо вони усно не попросили одягнути відвідувача маску, не відмовилися його обслуговувати та не викликали поліцію.
Розмір штрафу становить від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів громадян - тобто від 3 400 до 5 100 грн.
Штрафувати можуть посадовці державної санітарно-епідеміологічної служби, головні державні санітарні лікарі та їхні заступники.
Раніше депутати вже запровадили штраф за неносіння масок у громадських місцях.
Нагадаємо, що 17 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 931 751 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 548 356, летальних випадків - 15 996.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам