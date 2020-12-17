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Власників бізнесу штрафуватимуть за відсутність масок у відвідувачів

Депутати ухвалили законопроєкт
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає штраф для власників бізнесу, установ та організацій за те, що їхні відвідувачі не носять захисні маски.
Власників бізнесу штрафуватимуть за відсутність масок у відвідувачів Фото: з вільних джерел

За законопроєкт №3890 проголосував 241 депутат, повідомляє "Громадське".

Штрафуватимуть за пропуск людей у громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час карантину без вдягнутих респіраторів, захисних масок, що закривають ніс та рот.

Отримати штраф власники бізнесу можуть і за бездіяльність: тобто якщо вони усно не попросили одягнути відвідувача маску, не відмовилися його обслуговувати та не викликали поліцію.

Розмір штрафу становить від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів громадян - тобто від 3 400 до 5 100 грн.

Штрафувати можуть посадовці державної санітарно-епідеміологічної служби, головні державні санітарні лікарі та їхні заступники.

Раніше депутати вже запровадили штраф за неносіння масок у громадських місцях.

Нагадаємо, що 17 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 931 751 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 548 356, летальних випадків - 15 996.

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17 12 2020 13:47
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