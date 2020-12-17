Власників бізнесу штрафуватимуть за відсутність масок у відвідувачів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає штраф для власників бізнесу, установ та організацій за те, що їхні відвідувачі не носять захисні маски.

За законопроєкт №3890 проголосував 241 депутат, повідомляє "Громадське".

Штрафуватимуть за пропуск людей у громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час карантину без вдягнутих респіраторів, захисних масок, що закривають ніс та рот.

Отримати штраф власники бізнесу можуть і за бездіяльність: тобто якщо вони усно не попросили одягнути відвідувача маску, не відмовилися його обслуговувати та не викликали поліцію.

Розмір штрафу становить від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів громадян - тобто від 3 400 до 5 100 грн.

Штрафувати можуть посадовці державної санітарно-епідеміологічної служби, головні державні санітарні лікарі та їхні заступники.

Раніше депутати вже запровадили штраф за неносіння масок у громадських місцях.

Нагадаємо, що 17 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 931 751 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 548 356, летальних випадків - 15 996.