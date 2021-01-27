Влітку українці зможуть полетіти на відпочинок у 29 країн
Державіаслужба дозволила виконувати рейси без обмеження частоти для авіакомпаній, які отримають відповідні дозволи, повідомляє "Громадське". Літаки можна буде спрямовувати у наступні курортні місця:
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Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
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Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;
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Грузія: Батумі;
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Ізраїль: Ейлат;
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Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;
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Шрі-Ланка: Коломбо;
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Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;
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Китай: Санья, Хайкоу;
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Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
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Марокко: Агадір, Касабланка;
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Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
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Мальдіви: Малє;
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Мальта: Лука;
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Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;
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Танзанія: Занзібар;
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Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
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Албанія: Тірана;
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Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;
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Індія: Гоа;
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Індонезія: Денпасар;
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Куба: Варадеро;
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Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;
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Кіпр: Пафос;
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Словенія: Марибор, Любляна;
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В’єтнам: Камрань;
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Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;
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Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;
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Йорданія: Акаба;
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Чорногорія: Тіват, Подгоріца.
Однак у разі подорожі до однієї із цих країн українцям слід враховувати, до якої із зон карантину вона належить. Ті, хто приїжджає в Україну з країн "червоної зони", повинні або піти на 14 днів на ізоляцію (з використанням додатка "Дій вдома"), або впродовж доби після прибуття зробити ПЛР-тест.
Якщо результат виявився негативним, самоізоляція не потрібна. Також можна достроково припинити самоізоляцію, отримавши негативний результат ПЛР-тесту.
Ще один варіант - приїхати вже з готовими результатами тестування, але робити його треба не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону. Також іноземці, які прибувають із таких країн, зобов’язані мати поліс медичного страхування.
Нагадаємо, що Євросоюз планує нові обмеження на подорожі
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