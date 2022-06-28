CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗранку 28 червня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вночі 28 червня було випущено 11 ракет по Миколаєву
Частину ворожих ракет збило ППО
Миколаїв Фото: Цензор.НЕТ
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також ворог наніс удар по Очакову. Відомо про 3 загиблих, 6 поранених. Загинула дівчинка 6 років, 3-місячна дитина знаходиться в комі.
Влучено по території міського ринку, будівлі палацу культури, приватному сектору, а також у дві жилі будівлі. Внаслідок удару в деяких районах відсутнє водо-, газо-, енергопостачання та інтернет. Наразі відбувається розбір завалів, деталі уточнюються.
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28 06 2022 10:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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