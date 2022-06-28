Вночі 28 червня було випущено 11 ракет по Миколаєву

Зранку 28 червня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також ворог наніс удар по Очакову. Відомо про 3 загиблих, 6 поранених. Загинула дівчинка 6 років, 3-місячна дитина знаходиться в комі.

Влучено по території міського ринку, будівлі палацу культури, приватному сектору, а також у дві жилі будівлі. Внаслідок удару в деяких районах відсутнє водо-, газо-, енергопостачання та інтернет. Наразі відбувається розбір завалів, деталі уточнюються.