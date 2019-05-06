Водієві маршрутки, що потрапила в ДТП у Боярці, повідомили про підозру

Водію маршрутки, яка потрапила в масштабну ДТП у Боярці, повідомили про підозру. Про це інформує прес-служба регіональної прокуратури.

Встановлено, що підозрюваний, керуючи маршрутним службовим автомобілем марки Мercedes, проявив неуважність під час керування транспортним засобом, проігнорував вимоги дорожнього знака "Дати дорогу", виїхав з другорядної дороги на головну та допустив зіткнення з автомобілем марки Skoda. У результаті зіткнення автомобілі стали некерованими, допустили виїзд на смугу руху, де зіткнулися з іншим автобусом, повідомляє LB.ua.

Унаслідок аварії постраждали понад 20 людей, 15 з них були госпіталізовані.

Прокуратура готує клопотання про взяття водія під варту.

Нагадаємо, що у зіткненні маршрутних таксі у місті Боярка на Київщині постраждало 26 людей, троє з них – у тяжкому стані.