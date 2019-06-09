Водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку, яка їхала з Одеси до Черкас

У Черкаській області 51-річний водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку.

Дівчина 30 серпня їхала з Одеси до Черкас. Водієм був 51-річний чоловік. По дорозі він пригостив пасажирку кавою, після якої дівчина почала засипати. Потім він почав погрожувати їй, що зґвалтує, і говорив, що має зв'язки в районній поліції і за зґвалтування йому нічого не зроблять. Про це повідомила у Facebook подруга постраждалої.

Ще перебуваючи притомною дівчина почала писати повідомлення хлопцеві і надсилала йому свою геолокацію. Однак водієві вдалося вивезти її в ліс і там зґвалтувати.

Ліпінська стверджує, що в Черкасах її подруга звернулася в поліцію і написала заяву про зґвалтування, однак правоохоронці відмовилися шукати нападника. Також досі, як стверджує подруга потерпілої, поліція не надала дівчині доступу до справи і результатів судмедекспертизи. За її інформацією, зловмисник зараз перебуває в Золотоноші Черкаської області, але є ймовірність, що найближчим часом він повернеться додому в Приморськ (територія окупованого Криму) і залишиться безкарним.

Також вона опублікувала дві фотографії водія і скриншоти листування постраждалої з її хлопцем. У повідомленні сказано, що зґвалтування сталося під Смілою.

6 вересня на сайті поліції Черкаської області з'явилося повідомлення, що кримінальне провадження було відкрито і проводять слідчі дії.

"31 серпня, в суботу, в Черкаський відділення поліції звернулася місцева жителька з повідомленням про зґвалтування. Вона розповіла, що їхала з незнайомим чоловіком з іншої області в Черкаси, і по дорозі він її зґвалтував. Цю інформацію було зареєстровано. За цим фактом того ж дня слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Відзначено, що особу водія і його місце перебування встановлено. Речові докази вилучено, а також клопотання про призначення відповідної експертизи, проводить низку інших слідчих дій.