Володимиру Кличку запропонували $40 мільйонів за повернення на ринг

Крім гарантованих 40 мільйонів за контрактом, Кличко отримуватиме відсоток відрахувань з доходів за телеправа в другому і третьому поєдинку

DAZN хоче укласти контракт з українцем на три бої.

Стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів (близько 1 мільярда гривень) за повернення на ринг, повідомляє "Укрінформ".

За контрактом Кличко повинен провести три поєдинки. Перший бій - в Німеччині проти суперника, який входить в топ-10 світового рейтингу. Другий і третій - в Лондоні на стадіоні "Вемблі" з британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Крім гарантованих 40 мільйонів за контрактом, Кличко отримуватиме відсоток відрахувань з доходів за телеправа в другому і третьому поєдинку.

При цьому в контракті є пункт, згідно з яким наступний бій відбудеться в разі перемоги в попередньому.

Якщо з Володимиром Кличком вийде домовитися, DAZN проведе переговори з ESPN щодо трансляції поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Відомо також, що всі три бої можуть відбутися вже в 2019-му році - в травні, вересні та грудні. Якщо Кличко переможе у всіх трьох, йому запропонують стати Амбассадор компанії DAZN.

Нагадаємо, що Віталій та Володимир Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса як брати-чемпіони, які на двох провели найбільшу кількість боїв.