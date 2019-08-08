Волинському митнику висунули підозру в нападі на журналістку

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступникові начальника відділу митного оформлення одного з постів Волинської митниці. Йому закидають заподіяння легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу) журналістці телеканалу "Аверс".

Інцидент стався в травні 2019 року, повідомляє LB.ua.

Знімальна група "Аверсу" приїхала в один із ресторанів села Світязь, де святкував день народження начальник митного поста "Ягодин".

Журналістів з камерою виштовхали на вулицю, після чого один з учасників нападу відібрав телефон у журналістки, пошкодивши при цьому їй руку. За даними журналістів, це був Олександр Марчук, заступник начальника одного з відділів Волинської митниці.

За декілька днів до цього польські прикордонники затримали 500 кг бурштину з Волині. Контрабанду пропустили нібито за негласним розпорядженням начальника Волинської митниці Євгена Шелігацького. Тому журналісти ТРК "Аверс" у рамках редакційного завдання намагалися поспілкуватися з митниками і розпитати про інцидент.

У пресслужбі Національної поліції у Волинській області повідомили, що увечері 8 травня надійшло повідомлення про заподіяння невідомими особами тілесних ушкоджень журналістам, пошкодження майна і викрадення документів. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна - грабіж) і ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Зеленський хоче створити раду з журналістів для захисту свободи слова.