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Ворог цілеспрямовано обстрілює енергетичеу інфраструктуру, пов'язану із АЕС – Енергоатом

Ольга
Матарикіна
Це їх нова тактика ядерного шантажу
Ворог цілеспрямовано обстрілює енергетичеу інфраструктуру, пов Фото з вільного доступу
росіяни використовують нову тактику ядерного шантажу, цілеспрямовано обстрілюючи енергетичну інфраструктуру, яка пов'язує атомні електростанції із енергосистемою.
 
Про це заявляє НАЕК "Енергоатом" у Тelegram.
 
"Аналізуючи дії рашистських окупантів протягом останніх днів, можна зробити висновок про нову тактику ядерного шантажу з боку країни-терористки. Упродовж останніх днів російські загарбники, обстрілюючи територію всієї України, навмисне цілили в підстанції, з’єднані високовольтними лініями зв’язку з українськими атомними електростанціями", - йдеться у заяві.
 
Зазначається, що внаслідок пошкодження цих підстанцій відбувається відключення ліній зв’язку, через які передається електроенергія з АЕС в енергосистему України. Якщо лінії зв’язку припиняють роботу, енергоблоки АЕС аварійно відключаються, відтак станції опиняються в режимі блекауту з включенням дизель-генераторів.
 
"Вочевидь рашистські ядерні терористи серйозно розглядають такий сценарій ядерного шантажу задля нанесення українським атомним станціям ще більшої шкоди з непередбачуваними наслідками. Реалізація подібного сценарію підтверджується також діями окупантів на Запорізькій АЕС", - вважають в Енергоатомі.
 
За даними компанії, останніми днями росіяни почали активно підвозити дизельне паливо на станцію, готуючись до її тривалої роботи в режимі блекауту. Наголошується, що блекаут може стати наслідком виведення з ладу української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує зв’язок ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою.
 
В Енергоатомі зауважили, що створення безпекової зони навколо ЗАЕС є хоча й важливим кроком з погляду ядерної та радіаційної безпеки, проте його буде недостатньо в умовах постійних обстрілів підстанцій та ліній електропередачі, дистанційно зв’язаних з атомними станціями.
 
"Потрібно негайно зупиняти агресора, щоб він не мав змоги реалізувати свої злочинні плани. Необхідно якнайшвидше вводити весь набір санкцій проти російської ядерної галузі, включаючи росатом, росенергоатом та інші підприємства, які напряму беруть участь у реалізації цих планів", - заявили у компанії.
 
Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу підстанцій на підконтрольній Україні території відключилася остання лінія зовнішнього живлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС - Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.
 
 
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17 10 2022 15:00
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