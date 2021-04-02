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ВР має намір посилити відповідальність за незаконне виселення з житла

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект №4333 про внесення змін до Кримінального кодексу України, які передбачають посилення відповідальності за незаконне виселення з житла.
ВР має намір посилити відповідальність за незаконне виселення з житла Фото: Reuters

За документ у першому читанні проголосували 330 народних депутатів на пленарному засіданні у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, пропонується встановити кримінальну відповідальність за виселення з житла за попередньою змовою осіб, службовою особою або із застосуванням насильства.

За даними авторів документа, за останні роки спостерігається зростання злочинів, пов'язаних із порушенням недоторканності житла: у 2019 році було зареєстровано 4,4 тис. таких правопорушень, що на чверть більше, ніж у 2018 році.

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04 02 2021 13:10
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