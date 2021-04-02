ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада України прийняла за основу законопроект №4333 про внесення змін до Кримінального кодексу України, які передбачають посилення відповідальності за незаконне виселення з житла.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВР має намір посилити відповідальність за незаконне виселення з житла
Фото: Reuters
За документ у першому читанні проголосували 330 народних депутатів на пленарному засіданні у середу, передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, пропонується встановити кримінальну відповідальність за виселення з житла за попередньою змовою осіб, службовою особою або із застосуванням насильства.
За даними авторів документа, за останні роки спостерігається зростання злочинів, пов'язаних із порушенням недоторканності житла: у 2019 році було зареєстровано 4,4 тис. таких правопорушень, що на чверть більше, ніж у 2018 році.
Читайте також: Рада відхилила постанову про скасування закону про "інвестнянь"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 02 2021 13:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі