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ВРУ в першому читанні підтримала великі штрафи за порушення комендантської години

09 грудня 2023, 17:06
ВРУ в першому читанні підтримала великі штрафи за порушення комендантської години
Фото: з вільних джерел
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів за порушення комендантської години.

Про це народний депутат України від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив в Тelegram-каналі.

Він уточнив, що "за" проголосували 233 депутати.

"#10195 - адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години // за основу (233)", - йдеться в дописі. 

Головна мета законопроєкту - встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години і порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Згідно з проектом закону №10195, порушення комендантської години тягне за собою штраф, що складатиме від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 8 500 до 17 000 гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, штрафуватимуть на вдвічі більшу суму.

 
ВРУкомендантська година

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