Директор Wirecard Ян Марсалек раніше був звинувачений у платежах для російської розвідки.

Про це йдеться в статті Financial Times.

Керивнік Wirecard Ян Марсалек використовував завербованих співробітників розвідки у Відні, аби шпигувати за європейськими громадянами і планувати зломи та вбивства елітними російськими спецпідрозділами.

Також він отримав передову криптографічну машину уряду НАТО і контрабандою переправив до москви викрадені телефони високопоставлених австрійських державних службовців.

"Звинувачення, засновані на нових доказах, отриманих британською розвідкою, містяться в ордері австрійської поліції на арешт колишнього співробітника австрійської поліції та розвідки Егісто Отта, якого взяли під варту минулої п'ятниці", - пише видання.

Це наймасштабніші офіційні звинувачення на сьогоднішній день про те, що 44-річний Марсалек був не тільки завербований рф, але ймовірно був одним із найпотужніших європейських розвідувальних активів кремля.

Він використовуючи свою посаду головного операційного директора на чолі компанії Dax, яка майже захопила Deutsche Bank, щоб сприяти насильницьким таємним операціям на континенті і в Африці.

Марсалек доручив Отту та іншому високопоставленому співробітнику служби безпеки Мартіну Вайссу, керівнику австрійської розвідки, сприяти таємній роботі для російських ГРУ та ФСБ на європейській території протягом щонайменше п’ятирічного періоду, починаючи з 2017 року. Відтоді Вайс втік з Австрії і зараз живе в Дубаї, пишуть журналісти.

"Ці викриття посилюють занепокоєння тим, що сама Wirecard, компанія з обробки платежів, яка колись була фаворитом європейської фінтех-сцени, ... роками могла використовуватися як тіньова фінансова мережа для оплати та сприяння таємній російській діяльності - зокрема, операціям поза межами виявлення служб безпеки НАТО", - пише Financial Times.

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