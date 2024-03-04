Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ

Шпигунські скандали в Німеччині виникають один за одним. Спочатку з'явилися докази, що один із керівників великої німецької фінансової компанії був активним агентом російської розвідки, а згодом росіяни поширили в інтернеті запис і розшифровку розмови офіцерів Бундесверу про ракети TAURUS та Керченський міст. На думку військових експертів та аналітиків, зусилля російської розвідки спрямовані, зокрема, на те, щоб вплинути на вищих посадових осіб, які приймають рішення щодо надання Україні допомоги у війні з росією.

"Нові викриття про шпигунську діяльність менеджера компанії Wirecard Яна Марсалека, який переховується від правосуддя, викликають занепокоєння у політиків. Як вважає депутат Бундестагу від Партії зелених Костянтин фон Ноц, потрібен спеціальний слідчий", – розповідає німецький суспільний телерадіомовник ZDF.

Спільне дослідження ZDF Frontal, Spiegel, австрійського видання Standard та російської дослідницької платформи The Insider виявило численні нові свідчення зв'язків колишнього члена правління Wirecard Яна Марсалека з росією. Сюди також входить прикриття під ім'ям російського православного священика, яке Марсалек вочевидь використовував за допомогою російських служб після своєї втечі 2020 року.

Довідка про Wirecard від Deutsche Welle: У Мюнхені 8 грудня 2022 року розпочався судовий процес у справі, в центрі якої – один із найгучніших економічних скандалів століття у Німеччині. Прокуратура баварської столиці звинувачує громадянина Австрії і колишнього шефа концерну Wirecard Маркуса Брауна (Markus Braun), що збанкрутував, разом з іншими колишніми топменеджерами у шахрайстві, підробці звітності та розкраданні коштів концерну. Одночасно тисячі акціонерів і клієнтів втратили в цілому 20 мільярдів євро – так оцінювали Wirecard до раптового банкрутства, не зважаючи вже на зниклі мільярди з рахунків самої компанії. Банкрутство Wirecard стало одним із найгучніших економічних скандалів в історії Німеччини за останні 80 років. Колишня канцлерка ФРН Анґела Меркель та її тодішній заступник та голова мінфіну, а нині канцлер Олаф Шольц були змушені давати свідчення в рамках парламентського розслідування цієї гучної справи. Wirecard буквально за кілька років встиг увійти до еліти німецького бізнесу, щоб не лише дозволити ще швидше перетворити на пил мільярди євро, а й розчинитися своїм керівникам: один із обвинувачених вважається мертвим, хоча тіла ніхто не бачив; другий ключовий обвинувачений, окрім Маркуса Брауна, переховується в росії і, ймовірно, вже має російський паспорт. Йдеться про колишнього члена ради директорів Wirecard Яна Марсалека, австрійця, якого підозрюють не лише у махінаціях на мільярди євро, а й у зв'язках з російськими спецслужбами.

Політики з питань безпеки з уряду та опозиції із занепокоєнням відреагували на ці нові дані. Голова Парламентської контрольної комісії (PKGr), відповідальної за контроль над німецькими спецслужбами Костянтин фон Ноц заявив телеканалу ZDF, що потрібно призначити спеціального слідчого у справі Яна Марсалека і Wirecard.

Широкомасштабна операція російської розвідки. Німецька влада роками ігнорувала російські зв'язки

"Такий незалежний спеціальний слідчий, став би гострим мечем. Перш за все, він міг би запросити значно більший обсяг матеріалів. Це також стало б сигналом для слідчих органів, які фактично відповідають за розслідування: ми не віримо, що ви викладете всі факти на стіл", – вважає німецький мовник.

російський паспорт з фотографією Яна Марсалека, ZDF

Як зауважує ZDF, з жовтня 2020 року до червня 2021 року слідча комісія вже вивчала події, пов'язані з мільярдною справою про шахрайство з банківськими картками Wirecard. На той час багато питань залишилися без відповіді, зокрема про причетність Марсалека до спецслужб. У фінальному звіті було сказано щось на кшталт:

"До втечі пана Марсалека Федеральна розвідувальна служба (...) не мала жодної інформації ні про Wirecard, ні про Яна Марсалека, яка б свідчила про можливий зв'язок з іноземними спецслужбами".

ZDF стверджує, що проблемні контакти Марсалека з людьми із середовища російських спецслужб сягають корінням у 2013 рік. Він їздив до росії щонайменше 60 разів і мав там коханку, яка відкрила йому двері до високопоставлених кіл безпеки у москві. За допомогою спеціально створеної мережі в Європі Марсалек вивчав цільових осіб і передавав інформацію. До такого висновку дійшли спеціальні слідчі в Австрії.

При цьому німецький мовник зазначає, що навіть поїздки з посередниками російських спецслужб до Сирії або до російських груп найманців у Лівії, вочевидь, тривалий час залишалися прихованими від німецьких служб.

Депутати бачать вагомі докази шпигунської діяльності Марсалека. На думку заступника голови Парламентської контрольної комісії Родеріха Кізеветтера (ХДС), з'являється все більше доказів того, що Марсалек дійсно був активним агентом росії. За його словами, складається враження, що це була широкомасштабна операція російської розвідки.

Чи була Німеччина тут надто наївною? "Я думаю, ми повинні усвідомлювати, що росія інтенсивно використовує свої мережі у ФРН для власної вигоди (...) протягом тривалого часу", – сказав Кізеветтер в інтерв'ю ZDF. На його думку, йдеться не лише про завдання шкоди репутації Німеччини, але й про згуртованість німецького суспільства.

"Так, я думаю, що це ще одне свідчення того, і стає все більш очевидним, що йдеться про шпигунство, вплив, делегітимізацію. І я вважаю, що німецькі органи безпеки також повинні поставитися до цих ознак дуже і дуже серйозно", – підкреслює фон Ноц.

Новий вимір скандалу з Wirecard. Чи мала росія доступ до даних про транзакції Wirecard?

За словами ZDF, інспектори розвідки особливо занепокоєні тим, що провайдер платіжних послуг Wirecard також обробляв транзакції для німецької влади – зокрема конфіденційні перекази інформаторам. Якби така інформація потрапила до іноземних служб, це становило б реальну загрозу для життя людей.

"Я вважаю, що Ян Марсалек був залучений до ширшого російського наміру підірвати довіру до німецької фінансової системи", – каже Кізеветтер. А з іншого боку, наголошує він, отримати доступ до інформації з мереж, якими володіла, наприклад, Wirecard.

За словами Кізеветтера, очевидно, виникає враження, що Wirecard був спеціально створений для отримання інформації, а з іншого боку – для цілеспрямованого підриву довіри до фінансового ринку.

Фон Нотц вважає, що ці факти відкривають новий вимір скандалу з Wirecard. "Оскільки це настільки актуальне питання безпеки для інших компаній з біржі DAX, для німецької економіки, для німецької політики, я вважаю, що ми всі зобов'язані дуже уважно розглянути його і зараз дійсно визначити і дослідити, які саме передумови цього скандалу", – підкреслює він.

росія прослуховує офіцерів Бундесверу. Шпигунство є частиною гібридної війни росії

Це не єдиний шпигунський скандал, який сколихнув Німеччину. Нещодавно в інтернеті росіянами було оприлюднено запис розмови високопоставлених офіцерів Бундесверу, які обговорювали можливості ракети TAURUS для ураження Керченського мосту.

Запис і розшифровку ймовірної розмови німецьких офіцерів 1 березня опублікувала головна редакторка RT Маргаріта Сімоньян. Ця розмова, за її твердженням, відбулася 19 лютого між "начальником відділу операцій та навчань командування Військово-повітряних сил", "інспектором ВПС" та "співробітниками центру повітряних операцій космічного командування".

Родеріх Кізеветтер не здивований тим, що росія прослуховує офіцерів Бундесверу. "Ми повинні припустити, що росіяни мають більше матеріалів такого роду", – заявив він в інтерв'ю N-TV.de. Політик переконаний, що росія збирає компромат, аби мати можливість шантажувати осіб, які приймають рішення на Заході.

Родеріх Кізеветтер, фото: Wolfgang Borrs/dpa/Schwäbische.de

Кізеветтер наголошує, що шпигунство є частиною гібридної війни росії, тому немає нічого дивного в тому, що така розмова була перехоплена. Також не дивно, що запис став надбанням громадськості. Можна припустити, що росіяни мають більше матеріалів такого роду.

Нинішня публікація матеріалів запису, за словами політика, також повинна мати "стримуючий вплив на канцлера". "У минулому це вже спрацьовувало", – переконаний Кізеветтер, який є заступником голови Комітету парламентського контролю за роботою спецслужб у Бундестазі. N-TV.de нагадує, що він також є полковником Бундесверу у відставці.

За допомогою цього витоку, на думку Кізеветтера, росія хоче завадити Німеччині нарешті поставити Україні крилаті ракети TAURUS, яких вона так гостро потребує. Канцлер Шольц щойно дав зрозуміти, що має намір і надалі блокувати постачання TAURUS, але використав відверто неправдиву інформацію, яка зараз чинить на нього тиск.

Посадовець переконаний, що оприлюдненням запису розмови німецьких офіцерів про можливість ураження Керченського мосту росія хоче, щоб виглядало так, ніби Німеччина вже планує конкретну операцію. Все, що робить Німеччину схожою на активну воюючу сторону, найімовірніше, стримуватиме Шольца.

"З точки зору росії, Німеччина вже давно стала стороною війни, а також об'єктом війни, а саме – об'єктом російської гібридної війни. Робити те, що хоче москва в цій ситуації, абсолютно неправильний підхід. Якщо росію не зупинити в Україні, безпека Німеччини та Європи опиниться під ще більшою загрозою, ніж сьогодні. Якщо програє Україна, програє і Німеччина", – переконаний Кізеветтер.

Джерела: ZDF та N-TV.de