Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги "кіберзахисту" німецький владі – Capital

Цікаве продовження скандалу навколо російського шпигуна Яна Марсалека, колишнього члена правління збанкрутілої фінансової компанії Wirecard. Німецьке видання Capital дослідило, що німецькі федеральні відомства користуються послугами кіберзахисту і спеціальними додатками компанії Virtual Solutions. Засновником та інвестором якої є такий собі Ніколаус фон Рінтелен, який, за твердженням видання, є нащадком російського поета Пушкіна та колишнім радником голови Наглядової ради російської газовидобувної компанії НОВАТЕК, і який мав тісні контакти з втікачем до росії Яном Марсалеком.

"Під час перебування на посаді федерального міністра фінансів Олаф Шольц та його державний секретар Йорг Кукіес захищали свої мобільні телефони за допомогою програмного забезпечення від компанії Virtual Solution. За компанією стоїть інвестор із цікавими зв'язками", – пише німецьке видання Capital.

Як зазначає видання, власник ІТ-компанії, яка забезпечує комунікацію органів влади, підтримував контакти з колишнім членом правління Wirecard Яном Марсалеком, який втік до росії та вважається агентом ГРУ. Більшість федеральних міністерств Німеччини покладаються на продукти компанії, зокрема Олаф Шольц і його найважливіші співробітники.

Видання Capital пояснює, що коли високопосадовці федерального уряду пишуть електронні листи зі своїх смартфонів, багато з них мають невелике доповнення внизу: "Надіслано за допомогою SecurePIM". SecurePIM – це рішення, яке призначене для захисту мобільного зв'язку авторів та обміну конфіденційними документами. Цим програмним забезпеченням користуються численні федеральні органи влади, аж до найвищих посадовців: державні секретарі, німецькі дипломати та посли в усьому світі, а також керівний склад фінансового регулятора Bafin. Навіть серед електронних листів нового канцлера Олафа Шольца та його найближчих довірених осіб, які переїжджають до канцелярії разом із ним, принаймні під час його перебування на посаді федерального міністра фінансів, було написано: "Надіслано за допомогою SecurePIM".

Постачальником програмного забезпечення для безпеки є компанія Virtual Solution, що базується в Мюнхені. Але останнім часом компанія та її головний акціонер Ніколаус фон Рінтелен стали предметом дискусій ­– через попередні контакти Рінтелена з керівником Wirecard Яном Марсалеком та його найближчим оточенням. Як вперше повідомили Spiegel та австрійський онлайн-журнал Zackzack, інвестор віртуальних рішень, серед іншого, контактував з колишнім високопоставленим співробітником австрійської спецслужби, який допоміг ймовірному організатору мільярдних махінацій у Wirecard втекти в червні 2020 року.

Capital стверджує, що під час допиту в Австрії ексагент В. заявив, що фон Рінтелен і Марсалек "добре знали один одного". Незадовго до банкрутства Wirecard ІТ-підприємець також вів чати з одним із приватних бізнес-партнерів Марсалека, в яких, серед іншого, обговорювалися дві заплановані спільні зустрічі з правлінням Wirecard. Наприкінці 2019 року чати, опубліковані австрійським депутатом, свідчать про те, що В. і Марсалек також допомогли Virtual Solution знайти контакт у вищому керівництві Міністерства закордонних справ Відня, щоб презентувати там свої продукти. Тоді компанія домовилася про зустріч із високопосадовцем, якого зараз підозрюють у тому, що він надіслав Марсалеку надсекретний документ, що містить формулу російської нервово-паралітичної речовини "Новачок". Однак контракт з австрійським урядом так і не був укладений. Сам фон Рінтелен сьогодні рішуче заперечує будь-які "близькі стосунки" з Марсалеком, який дуже цікавився світом спецслужб і технологій безпеки, і який, можливо, сьогодні переховується в росії.

Насправді безпечний вибір. Чи користується ним уряд?

"Завдяки своєму продукту SecurePIM Government компанія Virtual Solution має сертифікат Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI) для захисту конфіденційних урядових документів, з 2017 року для iPhone, а з 2020-го і для для пристроїв на базі Android. Компанія також має німецький дозвіл на використання для захисту інформації з обмеженим доступом НАТО. Насправді безпечна ставка", – констатує видання.

А також зазначає, що на тлі контактів Рінтелена, який є нащадком російського національного поета Олександра Пушкіна і довгий час працював на мільярдера, головного власника газового гіганта "Новатек", з близькими довіреними особами і діловими партнерами Марсалека, викликає питання, коли рішення безпеки від Virtual Solution використовується цілим рядом федеральних органів влади. Досі було лише загальновідомо, що близько 40 відомств використовують ці продукти для захисту електронної пошти та документів.

Capital виявив, що до них відносяться органи влади з чутливих сфер безпеки. Відповідно, програмне забезпечення використовується "в діловій сфері Міністерства закордонних справ" і "в офісі" Міністерства оборони. Дванадцять федеральних відомств, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ, також використовують продукти компанії – зокрема Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) і BSI.

Видання зауважує, що федеральний уряд відмовився відповісти депутату від лівої партії Крістіану Леє на питання про те, чи користується канцелярія послугами Virtual Solution – з посиланням на "міркування державної безпеки", які загалом захищають можливу співпрацю Федеральної розвідувальної служби (BND) з необхідними компаніями. Залишається незрозумілим, чи був мобільний телефон попереднього канцлера Ангели Меркель захищений компанією Virtual Solution, як свідчив під час допиту колишній агент і довірена особа Марсалека В. Відповідальне Міністерство внутрішніх справ також не прокоментувало можливе використання Федеральним відомством з охорони конституції (BfV). Якби про використані "методи безпеки" стало відомо, це могло б "призвести до висновків про можливі атаки на інфраструктуру BfV", – йдеться у відповіді на запит Леє.

"Чи є зв'язки людини, чия компанія забезпечує безпеку чутливих урядових комунікацій та секретної інформації, просто збігом обставин або несуттєвим курйозом у справі Wirecard, яка і без того не бідна на дивацтва? Чи є щось більше?" – запитує Capital.

"Початок бізнесу" з Wirecard. Зустрічі з Марсалеком

Відповідаючи на запитання, адвокат фон Рінтелена підкреслив, що компанія Virtual Solution та її продукти підлягають "найсуворішим вимогам безпеки та контролю". Додаток SecurePIM є "єдиним рішенням з Німеччини, яке відповідає найвищим стандартам безпеки федерального уряду для шифрування електронних повідомлень". З цією метою Федеральне відомство з інформаційної безпеки проводить регулярні, інтенсивні перевірки з 2015 року.

Щодо своїх контактів з мережею Марсалека фон Рінтелен пояснив через свого адвоката, що він не зустрічався з Марсалеком часто і не був "особисто чи професійно пов'язаний" з ним. Інвестор розповів Spigel, що Марсалек був йому "представлений". Була "ділова ініціація" з Wirecard, яка в кінцевому підсумку провалилася 2019 року. Однак у чатах Рінтелена з близькою довіреною особою Марсалека на ім'я В., який займався приватним бізнесом разом з менеджером Wirecard, до літа 2020-го неодноразово згадувався "Ян", який, вочевидь, діяв від імені Марсалека. Фон Рінтелен також тимчасово обійняв посаду члена наглядової ради однієї з компаній В. восени 2020 року.

У чатах з В. також йдеться про дві спільні зустрічі з Марсалеком наприкінці травня і на початку червня 2020 року в розкішному готелі в Цюріху, всього за кілька тижнів до краху тодішньої групи Wirecard. 19 травня 2020-го В. написав "Ніко", що їде до Цюріха наступної неділі, що "Яну" потрібен номер люкс і що вони вільні для "вечірніх програм". Зустріч запланована на ранок понеділка. На що фон Рінтелен відповів: "Добре. До неділі!"

Наразі його адвокат пояснює, що Рінтелен "не пам'ятає" такої зустрічі в цей день. Відповідного запису в календарі також немає. У випадку іншої запланованої на 3 червня зустрічі з Марсалеком, його помічником і В. у Цюріху, яку інвестор віртуального рішення і В. обговорювали в чаті напередодні, адвокат запевнив, що вона "не відбулася".

"Але чому чоловіки взагалі зустрілися, якщо фон Рінтелен і Марсалек не мали жодних ділових чи особистих зв'язків? Ще одне питання, яке хотілося б поставити менеджеру-втікачу Wirecard", – наголошує Capital.

Одинадцять федеральних міністерств використовують продукти Virtual Solution. І не збираються відмовлятися

За даними федерального уряду, рішення безпеки від Virtual Solution зараз використовуються в цілому в одинадцяти федеральних міністерствах або підпорядкованих їм органах влади. Завдяки існуючій рамковій угоді між компанією та федеральним урядом, органи влади можуть отримати доступ до продуктів через так званий федеральний універмаг без проведення тендеру. SecurePIM також використовується для мобільного зв'язку у Федеральному міністерстві закордонних справ і в німецьких представництвах за кордоном, наприклад, у посольствах у Пекіні та Манілі, а також у Постійному представництві при ЄС у Брюсселі.

Capital має кілька електронних листів від тодішнього посла в Китаї та посла на Філіппінах на тему Wirecard за 2019 і 2020 роки, які були захищені за допомогою SecurePIM. У 2019 році кілька співробітників посольства в Пекіні були пов'язані з Wirecard. У той час платіжна група хотіла поглинути китайську компанію Allscore і потребувала для цього політичної підтримки, зокрема Меркель, яка просувала Wirecard на найвищому рівні під час поїздки до Пекіна. На Філіппінах важливий бізнес-партнер Wirecard і довірена особа Марсалека помер незабаром після банкрутства влітку 2020 року, за офіційною інформацією, природною смертю. Посол Німеччини в Манілі тоді також займався цією справою.

Міністерство фінансів також є одним з активних користувачів продукту віртуального рішення. Не лише державні секретарі Йорг Кукіс та Вольфганг Шмідт надсилають свої електронні листи за допомогою SecurePIM, але й їхні колеги з інших відомств та високопосадовці в канцелярії. Міністр фінансів Шольц, відомий лише як "М" у внутрішньому листуванні, також захистив свою комунікацію за допомогою цього програмного забезпечення. Кукіес і Шмідт переходять до штаб-квартири уряду разом із новообраним канцлером Шольцем, Кукіес як економічний радник, а Шмідт як голова канцелярії, який на цій посаді також відповідає за роботу спецслужб.

Відомо, що Шмідт також підтримував контакти з власником віртуального рішення Рінтеленом. Як пояснило Міністерство фінансів у листопаді у відповідь на запит "Лівих", найближча довірена особа Шольца загалом мала п'ять розмов з інвестором у лютому 2020 року та січні 2021 року. Причина кожної: "загальний обмін думками" – цікаве формулювання, враховуючи той факт, що три розмови у 2020 році відбулися протягом кількох днів. На запитання адвокат фон Рінтелена не захотів коментувати зміст обговорень. Як він запевняє, це може зробити лише федеральний уряд.

Міністерство внутрішніх справ нещодавно оголосило, що воно "переважно" хоче продовжити контракти з Virtual Solution, особливо з огляду на те, що продукція компанії була сертифікована BSI як безпечна. Однак уряд "ініціював вибірковий перегляд співпраці" і "в рамках специфічних міркувань відомства вирішив на певних етапах прагнути до скорочення співпраці з Virtual Solution. Що саме це означає, зауважує Capital, поки що незрозуміло.

Джерело: Capital