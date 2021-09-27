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Вулкан на Канарах перестав викидати попіл та вивергати лаву

Водночас вчені вважають, що ще зарано оголошувати фазу виверження завершеною
Вулкан Кумбре В'єха на іспанському острові Ла Пальма у понеділок перестав викидати великі хмари попелу та вивергати лаву.
Вулкан на Канарах перестав викидати попіл та вивергати лаву Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

"Вулкан Ла-Пальми перейшов у фазу більш низької активності", - заявили у мадридському Інституті геологічних наук (IGEO).

Водночас вчені вважають, що ще зарано оголошувати фазу виверження завершеною.

Тим часом влада іспанського острова Ла-Пальма порадила жителям чотирьох районів не виходити на вулицю, щоб уникнути токсичних газів, які можуть виділятися в результаті зустрічі лави температурою понад 1000 градусів за Цельсієм з водою Атлантичного океану при температурі близько 20 градусів за Цельсієм.

Вчені стверджують, що різкий перепад температур призводить до ділення водяної пари з соляною кислотою і дрібними частинками вулканічного скла, які можуть викликати подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів.

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27 09 2021 17:19
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