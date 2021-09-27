Вулкан на Канарах перестав викидати попіл та вивергати лаву
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.
"Вулкан Ла-Пальми перейшов у фазу більш низької активності", - заявили у мадридському Інституті геологічних наук (IGEO).
Водночас вчені вважають, що ще зарано оголошувати фазу виверження завершеною.
Тим часом влада іспанського острова Ла-Пальма порадила жителям чотирьох районів не виходити на вулицю, щоб уникнути токсичних газів, які можуть виділятися в результаті зустрічі лави температурою понад 1000 градусів за Цельсієм з водою Атлантичного океану при температурі близько 20 градусів за Цельсієм.
Вчені стверджують, що різкий перепад температур призводить до ділення водяної пари з соляною кислотою і дрібними частинками вулканічного скла, які можуть викликати подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів.
Нагадаємо, що зруйнованих будинків вже близько 500, аеропорт відновив роботу
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