Вулкан на Канарах перестав викидати попіл та вивергати лаву

Водночас вчені вважають, що ще зарано оголошувати фазу виверження завершеною

Вулкан Кумбре В'єха на іспанському острові Ла Пальма у понеділок перестав викидати великі хмари попелу та вивергати лаву.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

"Вулкан Ла-Пальми перейшов у фазу більш низької активності", - заявили у мадридському Інституті геологічних наук (IGEO).

Водночас вчені вважають, що ще зарано оголошувати фазу виверження завершеною.

Тим часом влада іспанського острова Ла-Пальма порадила жителям чотирьох районів не виходити на вулицю, щоб уникнути токсичних газів, які можуть виділятися в результаті зустрічі лави температурою понад 1000 градусів за Цельсієм з водою Атлантичного океану при температурі близько 20 градусів за Цельсієм.

Вчені стверджують, що різкий перепад температур призводить до ділення водяної пари з соляною кислотою і дрібними частинками вулканічного скла, які можуть викликати подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів.

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