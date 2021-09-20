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Вулкан почав вивергатися на іспанському острові Пальма в Канарському архіпелазі

Над однією з точок вулканічної гряди Кумбре-В’єха на острові помічено клуби чорного та білого диму
Виверження вулкана розпочалося на іспанському острові Пальма, що входить до Канарського архіпелагу і розташований в Атлантичному океані.
Вулкан почав вивергатися на іспанському острові Пальма в Канарському архіпелазі Фото: Ansa

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство Associated Press (AP).

Зокрема, над однією з точок вулканічної гряди Кумбре-В’єха на острові помічено клуби чорного та білого диму.

До виверження на острові, де проживають майже 85 тис. людей, приблизно тиждень відзначалося підвищення сейсмічної активності.

Раніше в неділю влада як запобіжний захід почала евакуювати маломобільних осіб, які проживають у селах поблизу епіцентру сейсмічної активності. Екстрені служби отримали вказівку бути готовими в разі потреби евакуювати близько 1 тис. осіб.

Попереднього разу виверження в районі острова відбулося 1971 року - тоді вивергався вулкан Тенегія.

Нагадаємо, що південно-східний кратер вулкана Етна виріс після шести місяців активності, внаслідок чого найвищий діючий вулкан в Європі став вище, ніж будь-коли.

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20 09 2021 09:16
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