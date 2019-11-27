ВВС Україна опублікувало шортлісти книг року
До короткого списку в номінації "Книга року BBC - 2019", який визначали з-поміж 24 видань, увійшли:
- Тамара Горіха Зерня "Доця" - видавництво "Білка"
- Марина Гримич "Клавка" - Нора-Друк
- Іларіон Павлюк "Танець недоумка" - Видавництво Старого Лева
- Ксенія Фукс "По той бік сонця" - Темпора
- Артем Чех "Район Д" - Меридіан Черновіц
У шортліст номінації "Книга року - Есеїстика-2019" увійшли такі видання:
- Василь Махно "Околиці і пограниччя" - Yakaboo publishing
- Костянтин Москалець "Стежачи за текстом" - Видавництво Старого Лева
- Андрій Любка "У пошуках варварів" - Меридіан Черновіц
- Тарас Прохасько. "Так, але..." - Меридіан Черновіц
До короткого списку премії "Дитяча Книга року-2019" увійшли:
- Володимир Арєнєв "Сапієнси" - видавництво "Ранок"
- Наталя Матолінець "Академія Аматерасу" - Віват
- Оля Русина "Мія і місячне затемнення" - Видавництво Старого Лева
- Галина Ткачук "Білка Квасоля і Опівнічний Пожирака" - видавництво "Ранок"
- Таня Поставная "Коли я була лисицею" - Віват
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента £1,000. Видавці книг-переможців в обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року на наступних виданнях, передає LB.ua.
Премія проводиться в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).
Нагадаємо, що з бібліотеки школи Табер у Барселоні прибрали 200 книжок, які пропагують "токсичні гендерні стереотипи". Серед них казки "Червона шапочка" та "Спляча красуня".
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