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ВВС Україна опублікувало шортлісти книг року

Премія проводиться в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР)
Ресурс ВВС News Україна визначив шортлісти літературних премій "Книга року-2019", "Книга року - Есеїстика-2019" і "Дитяча Книга року-2019".
ВВС Україна опублікувало шортлісти книг року Фото: gettyimages.com

До короткого списку в номінації "Книга року BBC - 2019", який визначали з-поміж 24 видань, увійшли:

- Тамара Горіха Зерня "Доця" - видавництво "Білка"

- Марина Гримич "Клавка" - Нора-Друк

- Іларіон Павлюк "Танець недоумка" - Видавництво Старого Лева

- Ксенія Фукс "По той бік сонця" - Темпора

- Артем Чех "Район Д" - Меридіан Черновіц

У шортліст номінації "Книга року - Есеїстика-2019" увійшли такі видання:

- Василь Махно "Околиці і пограниччя" - Yakaboo publishing

- Костянтин Москалець "Стежачи за текстом" - Видавництво Старого Лева

- Андрій Любка "У пошуках варварів" - Меридіан Черновіц

- Тарас Прохасько. "Так, але..." - Меридіан Черновіц

До короткого списку премії "Дитяча Книга року-2019" увійшли:

- Володимир Арєнєв "Сапієнси" - видавництво "Ранок"

- Наталя Матолінець "Академія Аматерасу" - Віват

- Оля Русина "Мія і місячне затемнення" - Видавництво Старого Лева

- Галина Ткачук "Білка Квасоля і Опівнічний Пожирака" - видавництво "Ранок"

- Таня Поставная "Коли я була лисицею" - Віват

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента £1,000. Видавці книг-переможців в обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року на наступних виданнях, передає  LB.ua.

Премія проводиться в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Нагадаємо, що з бібліотеки школи Табер у Барселоні прибрали 200 книжок, які пропагують "токсичні гендерні стереотипи". Серед них казки "Червона шапочка" та "Спляча красуня".

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27 11 2019 14:20
ТЕГИ: книга, BBC
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