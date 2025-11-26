BBC вирізав фразу про корупцію Трампа з лекції нідерландського історика

Історик Рутґер Бреґман висловився про президента США під час Reith Lectures.

Нідерландський історик і публіцист Рутґер Бреґман заявив, що BBC цензурував його лекцію, видаливши твердження про корупцію президента США Дональда Трампа.

Про це Бреґман повідомив у соцмережі Х.

За словами історика, у лекції A Time of Monsters він назвав Трампа “найбільш відкрито корумпованим президентом в історії США”. Хоча виступ був погоджений з редакцією та записаний перед 500 слухачами, це речення зникло у версії, трансльованій на BBC Radio 4. Бреґман зазначив, що редагування обговорювалося кілька днів із юристами, і рішення про вилучення він отримав лише напередодні ефіру.

Історик назвав ситуацію іронічною, оскільки його лекція присвячена боягузтву сучасних еліт та самоцензурі інституцій перед авторитарними тенденціями. Він підкреслив, що його оцінка ґрунтується на розслідуванні The New Yorker, яке оцінює прибутки Трампа та його родини під час каденції у понад $3,5 млрд.

"Коли інституції починають цензурувати себе через страх, демократії руйнуються не миттєво, а поступово – через такі акти", – написав Бреґман.

У BBC заявили The Guardian, що видалення було звичайним редакційним рішенням за юридичною консультацією. Бреґман назвав це пояснення несумісним і запевнив, що вилучили фразу не через неточність, а через побоювання юридичних наслідків – саме це й є темою його лекції.

Історик відзначив, що лекторська команда BBC була "неймовірною", а участь у Reith Lectures – честю, особливо враховуючи, що перші лекції у 1948 році читав Бертран Рассел, прихильник свободи слова. Він сподівається, що публічність інциденту сприятиме зміцненню демократичної культури.

Фрагмент промови, опублікований Бреґманом онлайн, описує Трампа як "засуджену зірку реаліті-шоу" та “сучасного Калігулу”, який оточує себе лоялістами та шахраями. Історик підсумував: "Послання про боягузтво сучасних еліт актуальніше, ніж будь-коли".

BBC підтвердила, що видалено лише одне речення з юридичних причин і нагадала, що програми мають відповідати редакційним стандартам корпорації. Напруження навколо теми зросло на тлі загрози Трампа подати позов на $5 млрд через інший випадок монтажу в програмі Panorama, що раніше призвело до відставки керівництва BBC.